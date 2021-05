Beautiful, anticipazioni venerdì 14 maggio: Ridge e Steffy sanno della malattia di Sally

Secondo le anticipazioni di ogg, venerdì 14 maggio, a Beautiful non mancheranno dei colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà la sorella minore di Brooke Logan, Katie. Quest’ultima farà un gesto inaspettato, ma previsto da Sally. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà. I fan della soap americana, quindi, sicuramente ricorderanno quelle che erano le iniziali decisioni prese da Steffy e Ridge nei riguardi della Spectra. Ora, però, qualcosa sembrerebbe cambiare. Ecco di cosa si tratta.

Katie sostiene Sally

Nelle precedenti puntate Sally Spectra ha perso tanti colpi. I fan di Beautiful sanno che Hope e Thomas hanno lanciato una sfida di moda a Sally, si è proposta per dare una mano all’azienda. Purtroppo a causa dei suoi problemi di salute non è riuscita a creare nulla di convincente. Infatti Ridge e la figlia prendono in considerazione l’idea di licenziarla. Inoltre Sally sta facendo i conti con la rottura del suo fidanzamento con Wyatt che si sta legando sempre più a Flo. Per non cadere nel baratro, Sally confesserà a Katie di avere i giorni contati. In realtà è una menzogna, in quanto la stilista è aiutata dalla dottoressa Penny. Lei dà per scontato che Katie riveli il segreto direttamente a Wyatt e così accade. Tutto procede secondo i piani. Nella puntata di oggi, quindi, Katie svelerà questo segreto anche ad altre persone.

Ridge e Steffy cambiano idea

Nella puntata odierna di Beautiful vedremo Katie agguerrita più che mai con Ridge e Steffy. I due stilisti vogliono licenziare Sally perché i suoi lavori stanno deludendo. Non hanno più intenzione di investire sul suo talento, però cambiano idea quando vengono a conoscenza della sua malattia.

Non solo non la licenzieranno, ma le daranno un ruolo di spicco. Come se non bastasse Wyatt decide di tornare a vivere con lei. Tutto sembra andare a favore della Spectra, però Flo scoprirà come stanno realmente le cose. I colpi di scena, quindi, saranno molteplici e cambieranno le sorti di alcuni tra i protagonisti più amati della soap americana.

Beautiful, Flo nei guai

Nelle prossime puntate di Beautiful la protagonista indiscussa sarà Flo che deciderà di indagare per capire cosa dietro la faccenda della malattia. Si recherà di nascosto nell’ufficio della dottoressa Penny con lo scopo di trovare delle prove concrete.

Dopo la lettura di alcuni file, Flo scopre che Sally sta bene. Nello stesso istante arriverà con la dottoressa, la quale le farà perdere i sensi con un colpo alla testa. Flo sarà tenuta prigioniera in un vecchio appartamento della Spectra. Confesserà a Flo di voler dare un figlio a tutti i costi da Wyatt, ma in quell’istante entra in scena il ragazzo che sistemerà la faccenda. Per scoprire come andrà a finire, bisogna attendere le nuove puntate. Gli ascolti della soap, continuano ad essere entusiasmanti e davvero molto positivi per Mediaset.