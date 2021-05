Uomini e Donne, Gianni Sperti contro la dama. La frase choc

Gianni Sperti durante la puntata di Uomini e Donne di ieri 11 maggio, si è lasciato andare ad un’esclamazione particolare, nei confronti di una delle protagoniste del trono over. Ecco il motivo

Luca Cenerelli e Elisabetta Simone

Una delle (non) storie più contorte di Uomini e Donne, che sta particolarmente appassionando il pubblico è quella di Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. La puntata andata in onda ieri è iniziata proprio da loro due, con le dichiarazioni del cavaliere milanese nei confronti della dama.

La dama non molla

Il fascino di Luca Cenerelli non è passato inosservato tra le dame del parterre femminile, ma tra di loro sembrava che solo una fosse realmente riuscita ad attirare la sua attenzione, e forse anche il suo cuore? Ossia proprio Elisabetta. Le parole di lui però, dette ieri davanti a tutti, non lasciano molte speranze.

Cenerelli ha cominciato a perdere il plauso di Tina e Gianni (e forse di qualcuno in più) dopo le sue esternazioni poco rispettose, pubblicate sul suo account Instagram, nei confronti di Angela Paone. Tuttavia, sembrava essere preso da Elisabetta, l’unica con cui sembrava avesse più affinità. Sembrava! Perchè alla fine ieri il cavaliere ha ribadito che non è così. Ma Elisabetta non si arrende.

L’esternazione di Gianni Sperti

Elisabetta Simone infatti ha fatto sapere di esserci uscita ancora una volta a cena in questi in questi giorni. Ma ha anche detto di esserci andata a letto: “Ho dormito con lui, ma le cose non sono cambiate…”

Una rivelazione che ha fatto innervosire non poco Gianni Sperti, che ha le ha subito dato della scema, perchè secondo lui, si sta comportando in maniera sbagliata: “Allora sei una scema…Fattelo dire…” Il pubblico in studio espresso subito la sua approvazione con un applauso.

Dello stesso parere anche Tina Cipollari che a sua volta ha dichiarato di credere che la dama non sia particolarmente lucida. Ecco perchè si comporterebbe in questo modo, inseguendo un uomo non innamorato: “E’ talmente coinvolta da avere gli occhi foderati di prosciutto…Devi anche capire come stanno le cose…”.

La dama dal canto suo, ha rivelato di credere che qualcosa ci sia di profondo con Luca: “Quello che dice anche lui…Tra noi qualcosa di forte c’è…” Ma l’opinionista non si è fatta influenzare rimanendo ferma sulle sue posizioni, asserendo che la donna si stia semplicemente facendo i castelli per aria.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne anticipazioni puntata del 12 maggio: dubbi per Giacomo e delusione per Gemma

Chi è Luca Cenerelli

Nato a Milano nel 1973, Luca Cenerelli è un imprenditore milanese. Ha studiato al Liceo Scientifico e si è laureato all’Università degli Studi Politecnico di Milano. Nel 2003 dà il via alla sua carriera di project Manager collaborando con diverse aziende, fino a fondare una propria società.

Cenerelli infatti è il fondatore e il direttore di YouBrand S.r.l. oltre ad essere anche colui che ha fatto nascere la Sales & Marketing Director di Tanzania Private Tours.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, cavaliere scoppia in lacrime: accade di tutto nello studio

Le passioni di Luca Cenerelli sono lo sci, lo snowboard, il tennis, il windsurf ed il nuoto. Anche se la musica ha un posto importante nella sua vita, visto che suona anche il pianoforte. E’ inoltre un amante dei libri. Insomma, un uomo dalle mille risorse. Chissà se esiste una dama presente o futura di Uomini e Donne, che sia in grado di acciuffare il suo cuore. Staremo a vedere..