Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 maggio: Vittorio ha un ripensamento su Marta

Il Paradiso delle Signore è la soap di Rai Uno che appassiona tantissimi telespettatori da anni. Secondo le anticipazioni di oggi, venerdì 14 maggio, non mancheranno dei colpi di scena. Il protagonista sarà Vittorio intento più che mai a ritrovare la serenità con Marta. Scopriamo quindi tutto quello che accadrà tra i due coniugi Conti.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

In questi giorni, nella soap Il Paradiso delle Signore, la nuova collezione viene esposta nella vetrina del negozio e Vittorio non può fare altro che i salti di gioia. Finalmente può avere delle gratificazioni, dal momento che in ambito sentimentale sta vivendo degli alti e dei bassi. Nel frattempo Silvia comunica che non ha intenzione di lasciare la capitale francese e tutti fanno i complimenti a Dante perché ha evitato un furto. La cugina di Dante, Fiorenza, vuole capire chi occupa un posto speciale nel cuore del ragazzo. Vittorio vuole entrare in affari con lui, mettendo da parte il passato. I due metteranno in conto l’idea di vendere anche in America i capi d’abbigliamento del negozio. Questo è quanto accaduto nelle puntate precedenti. Ecco cosa riserverà quella di oggi venerdì 14 maggio.

Vittorio fa un passo indietro

Marcello e Ludovica decidono di porre fine alla loro relazione, anche se non riescono a non pensare l’uno all’altra. Infatti i fan de Il Paradiso delle Signore sperano che possono darsi un’ulteriore possibilità. Per quanto riguarda Marta riferisce a Vittorio che vuole restare a Parigi e non sa quando tornerà in Italia. In effetti avrebbe dovuto partecipare a una cena a Villa Guarnieri, ma la sua assenza sarà notata e uno degli invitati sarà particolarmente deluso. Altro non è che Vittorio, il quale potrebbe fare dei passi indietro nel rapporto con la moglie.

I telespettatori ricorderanno sicuramente che Vittorio ha voluto avere un confronto con lei, dunque è partito per Parigi. A causa di un incidente è stato costretto a tornare a casa. Le sue condizioni fisiche hanno spinto Marta a fare rientro per accudirlo. La loro storia è sicuramente la più travagliata, ma allo stesso tempo e anche quella più avvincente.

Le vicende degli altri personaggi

Gabriella confesserà a Salvatore una decisione del marito, ovvero lasciare Milano. Ludovica vuole aiutare l’amato Marcello a risolvere delle questioni, chiaro segno che non sono riusciti a portare pagina. Gloria è sempre più vicina a Stefania e confiderà ad Armando alcune verità sulla sua vita.

Il cast è senza dubbio eccezionale, ma il copione è così avvincente che non può non suscitare la curiosità dei telespettatori. È questa la chiave del successo della soap. Di conseguenza assisteremo a tante altre vicende e secondo fonti attendibili sembra che i colpi di scena non mancheranno.