Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 14 maggio: Renato preoccupato per Niko

La nuova puntata odierna di Un Posto al Sole regalerà grandi colpi di scena ai telespettatori e soprattutto un momento di grande apprensione. In modo particolare, tra i protagonisti assoluti ci saranno Renato Poggi e suo figlio Niko. Questa volta, però, a tenere banco non sarà il suo lavoro o il rapporto con il figlio Jinmy. Papà Renato infatti lo vorrebbe felice anche dal punto di vista sentimentale. Per tale motivo, scopriamo tutto quello che accadrà nella puntata di oggi.

Roberto Ferri e Pietro Abbate

Per l’appuntamento di oggi venerdì 14 maggio i fan di Un Posto al Sole potranno assistere ad una svolta per quanto riguarda i cantieri Flegrei. Se da un lato come ben sappiamo la trattativa di vendita dei Cantieri è andata in fumo, Roberto Ferri sembrerebbe essere caduto in un baratro profondo. Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe non avere altre soluzioni immediate. Per tale ragione, ad approfittarne ci sarà proprio Pietro Abbate che dopo aver parlato a lungo con il suo socio misterioso, ha finalmente un piano da portare in atto. Sicuramente, per Roberto Ferri non sarà un periodo facile da attraversare anche per chi ha rinunciato completamente all’aiuto dell’addetto alla sicurezza Franco Boschi. Quest’ultimo, dal canto suo, continua le indagini per scoprire cosa si nasconde realmente dietro i sabotaggi ai cantieri Flegrei.

Renato, il cupido per il figlio Niko

I fan di Un Posto al Sole sicuramente ricorderanno benissimo come Niko che oggi sia uno dei protagonisti sin dall’età adolescenziale. Quest’ultimo, dopo varie storie d’amore e il figlio avuto da una storia con una delle due gemelle nonché sorella di Serena, si trova a vivere un periodo molto ingarbugliato.

Mentre papà Renato si preoccupa per la felicità del nipote Jimmy, non smette di pensare anche a suo figlio. Quest’ultimo, dopo aver seguito le vicende universitarie di Niko e del suo studio legale molto ambizioso, vorrebbe vivamente che il ragazzo possa trovare anche una stabilità sentimentale. Come ben sappiamo, Niko era sul punto di sposarsi con Susanna ma purtroppo la favola non ha avuto un lieto fine. Ed è proprio per tale ragione che Renato vorrebbe che il figlio fosse meno disilluso sull’amore.

Un Posto al Sole e le indagini di Franco Boschi

La nuova puntata odierna di venerdì 14 maggio di Un Posto al Sole quindi sarà incentrata ancora una volta sui risvolti legati ai cantieri Flegrei. Se da un lato Roberto Ferri sarà completamente assuefatto e colpito dal brusco rallentamento della vendita dei cantieri Flegrei, dall’altro Franco Boschi continua le sue indagini.

Si metterà sulle tracce di Starace e farà di tutto per scovarlo. Purtroppo la situazione non è facile anche se Franco è convinto di risalire a monte di tutto quello che si sta verificando alle spalle di Roberto Ferri.