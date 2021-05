Un Posto al Sole, anticipazioni giovedì 13 maggio: Roberto Ferri e Pietro Abbate non trovano l’accordo

La puntata odierna di Un Posto al Sole regalerà tanti colpi di scena ai telespettatori. Ancora una volta, così come riscontrato nelle ultime puntate, al centro dell’attenzione ci saranno sempre i cantieri Flegrei e la situazione che si è venuta a creare sempre di più con la trattativa tra Pietro Abbate e Roberto Ferri. Proprio tra i due succederà un qualcosa del tutto inaspettato che farà saltare tutti i loro piani. Scopriamo subito tutto quello che accadrà nella puntata odierna e i vari colpi di scena che lasceranno i fan senza parole.

La storia infinita

Questa sera giovedì 13 maggio alle ore 20:45 circa su Rai Tre andrà in onda un nuovo appuntamento con le vicende di Un Posto al Sole. I protagonisti di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano saranno ancora una volta al centro delle attenzioni mediatiche. I fan avranno modo di scoprire e vedere come la trattativa per la cessione dei cantieri Flegrei da Roberto Ferri a Pietro Abbate sia fallita. Quest’ultimo, per, dovrà affrontare il suo socio occulto e Biagio che tanto riponeva nelle sue capacità persuasive. Nel frattempo Franco Boschi continua a portare avanti le sue indagini senza curarsi troppo delle reazioni che potrebbero riversarsi contro la sua famiglia e sé stesso.

Le indagini di Giulia

Il nuovo appuntamento con Un Posto al Sole avrà come detto ancora una volta il dilemma legato ai cantieri Flegrei a tenere banco. Però, come se non bastasse, ci sarà ampio spazio anche per altro. Infatti, Giulia Poggi sarà al centro di un chiarimento che vorrebbe cercare di portare avanti che riguarda proprio sua nipote Bianca. Quest’ultima, da quando sua cugina Irene è tornata da Berlino, si comporta in modo strano, scostante e a tratti infastidita.

Questo suo modo di fare ha sicuramente attirato l’attenzione dei suoi genitori e di sua nonna che non ci vede chiaro. Data la sua indole da investigatrice attenta e meticolosa, nonna Giulia riuscirà in questi giorni a scoprire il malumore che riversa in sua nipote da quando la cuginetta amata è tornata dalla terra bavarese.

Un Posto al Sole, lo sfogo di Silvia

Nel nuovo appuntamento con Un Posto al Sole Michele si ritroverà alle prese con un corso on-line. Questa sua nuova iniziativa, nonostante sia stato spronato dalla moglie Silvia, non sembrerebbe dargli serenità e felicità. Per tale ragione, l’uomo, avrà un atteggiamento molto passivo e a tratti annoiato. Per questo suo modo di fare allora la moglie Silvia decide di parlarne con la sua cara amica Ornella.

Proprio con quest’ultima avrà modo di approfondire la situazione che li riguarda più da vicino cercando di avere consigli e spunti per aiutare l’uomo che ha perso il lavoro. Come se non bastasse, infatti, lei parlerà anche di questo nuovo cliente che è giunto al Caffè Vulcano e che giorno dopo giorno mette in atto dei gesti davvero molto romantici e attenti e proprio nei suoi riguardi. Che possa essere un ennesimo ostacolo alla loro vita di coppia? Ai posteri l’ardua sentenza.