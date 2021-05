Il figlio dell’ex calciatore Costacurta: “Picchiato dalla polizia, mi hanno perforato un timpano”

Achille Costacurta, figlio del noto difensore del Milan Alessandro e dell’attrice Martina Colombari, è stato protagonista di uno spiacevole episodio con le forse dell’ordine.

Quella tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta è una relazione di lunga durata basata su un forte legame. La coppia ha consacrato il propria amore con il matrimonio avvenuto il 16 giugno 2004. Nell’ottobre dello stesso anno i due hanno avuto un figli, Achille.

Achille su Instagram

Achille ha quasi 17 anni ed è molto attivo sui social network. In particolare su Instagram dove conta quasi 40 mila follower. Nonostante sul suo profilo ci siano solo 2 scatti, di cui uno con la madre Martina, il ragazzo è molto attivo attraverso le storie del suo account. Recentemente Achille ha raccontato ai follower una disavventura che lo vede protagonista.

Il racconto del ragazzo

In particolare il giovane ha raccontato di aver violato il coprifuoco e di essere stato trovato dalle forze dell’ordine in giro per Parma oltre le 22. Ma sembra che la polizia abbia avuto un atteggiamento decisamente poco consono con il ragazzo. Infatti Achille ha affermato: “Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla Polizia di Stato che la gente elogia tanto. Mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano.” per poi aggiungere: “Mi devo operare solo per averli chiamati sbirrazzi. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere!”. Insomma sembra che Costacurta junior sia stato il protagonista di un atto di violenza da parte delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE—>Martina Colombari, indiscrezioni sulla storia con Alberto Tomba

Lo stato di salute di Achille

Ovviamente le dinamiche dell’accaduto sono ancora da verificare, ma se la versione dei fatti di Achille fosse confermata si tratterebbe di un episodio molto grave. Attualmente il ragazzo si trova all’ospedale di Parma, dove ha ricevuto le cure necessarie e ha tenuto a tranquillizzare i propri follower sul suo stato di salute, affermando: “Adesso sto un po’ meglio. Ricordatevi ragazzi che nella vita tutto passa!”