Nell’occhio del ciclone la concorrente dell’Eredità, nonché campionessa Cristina, vincitrice del triello, che sbaglia la ghigliottina ma la parola che Flavio Insinna scarta fa infuriare il web.

Il quiz show di Rai 1 dell’Eredità è ormai un appuntamento fisso per tanti italiani e va in onda tutti i giorni, alle ore 18,45, tenendo compagnia il suo pubblico, oltre a portare un po’ di leggerezza in un periodo molto particolare. Le domande del game show, quindi, permettono agli italiani di divagare sul tema ricorrente dell’emergenza sanitaria, e forniscono la possibilità di accrescere e migliorare il proprio livello culturale.

Approvato il format del programma, ottimi voti vengono dati alla conduzione di Flavio Insinna, noto attore, che riesce a fornire quel tocco di brio all’Eredità, divertendo i telespettatori. Nell’ultima puntata, però, si è aperto un ‘caso’ sulla parola data da Cristina come soluzione durante il gioco e a segnalarlo sono stati gli utenti del web. Cos’è successo?

Da Flavio Insinna la campionessa sbaglia la ghigliottina

La giovane Cristina è salita sullo scranno più alto dell’Eredità, vincendo a duello show le sue due rivali, Francesca ed Erika. La campionessa, durante il triello al femminile, ha dimostrato di essere molto preparata, soprattutto quando ha saputo rispondere all’ultima domanda relativa alla distanza tra Itaca e Troia.

L’altra concorrente, Francesca, nel corso della puntata di mercoledì 12 maggio ha invece compiuto un errore grossolano poiché non è riuscita a rispondere alla domanda riferita a chi fosse il Direttore Megagalattico, personaggio celebre nella saga di Fantozzi.

Così Cristina è riuscita a primeggiare ma, purtroppo per lei, la campionessa sbaglia la ghigliottina, la prova finale dello show ma la parola da lei pronunciata non sfugge all’attenzione degli utenti del web. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto durante l’ultima puntata finale.

“Non si può sentire”

Cristina ha sbaragliato la concorrenza ed è arrivata all’ultimo step del programma dell’Eredità e cerca di combattere per aggiudicarsi nel modo migliore il montepremi. Le parole che ha a disposizione la campionessa sono “impresa, riti, laurea, diretta, amichevole” ed in poco tempo deve trovare un collante per tutte queste paroline. Dopo qualche minuto per riflettere, Cristina scrive sul biglietto “presa“.

Il conduttore Flavio Insinna, però, le spiega che la parola “presa” è errata ma, invece, la risposta corretta è “partecipazione”. Insinna motiva, come fa di solito, il perché: “La parola esatta è ‘partecipazione’. Partecipazione a un’impresa, riti di partecipazione, la partecipazione di laurea, partecipazione diretta e amichevole partecipazione”.

LEGGI ANCHE : L’Eredità, “non mi piacciono queste cose”, Flavio Insinna legge la domanda e sbotta

LEGGI ANCHE : Flavio Insinna, la confessione inaspettata della concorrente all’Eredità

Insorge il web e molti utenti esprimono solidarietà alla campionessa Cristina, sottolineando come la soluzione fosse troppo difficile, oltre ad essere poco corretta: “Partecipazione di laurea? Non si può sentire” scrivono. Molti utenti, infatti, evidenziano come non sia in uso usare la parola partecipazione in riferimento ad una festa di laurea: “Ma chi le invia le partecipazioni alla laurea? Non esiste“. Nonostante tutto, quindi, evidenziano la bravura di Cristina e la incoraggiano ad andare avanti.