Paolo Rossi, il commovente gesto per le figlie dopo mesi dalla sua scomparsa

La morte di Paolo Rossi ha colpito duramente tutto il mondo dello sport italiano: il campione continua ad essere presente nella vita dei figli attraverso gesti ricordati da Salvo Sottile con un lungo post Instagram.

Venerdì 7 maggio la figlia minore di Paolo Rossi ha compiuto nove anni: nonostante sia scomparso cinque mesi fa, l’uomo sportivo che ha segnato la storia del calcio italiano, ha trovato comunque il modo di essere presente.

La piccola di casa Rossi ha infatti ricevuto nove rose rosse, una per ogni anno compiuto, accompagnate da un bigliettino che recava proprio la firma del padre recentemente scomparso.

Paolo Rossi e le rose rosse alla piccola di casa: il regalo del padre scomparso

«Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà», scrive il campione indimenticato di Spagna ’82. Lo scorso 9 dicembre il Pallone D’Oro, uno dei simboli del Lanerossi Vicenza, della Juventus e della Nazionale, è morto a causa di un tumore che non è riuscito a sconfiggere.

A 64 anni Pablito ha lasciato l’Italia intera attonita, stretta in un abbraccio fuori dalla camera ardente allestita in suo onore allo stadio Menti: generazioni intere sono cresciute seguendo le gesta di un calciatore dal fisico asciutto e non particolarmente scolpito, le cui abilità tecniche erano paragonabili a quelle di un ballerino capace di incredibili acrobazie e di lasciare sempre tutti a bocca aperta. A sollevare la sua bara, portandolo come in trionfo ci sono stati i suoi amici di sempre, quelli con cui ha condiviso la gioia di diventare Campione del Mondo, come Tardelli e Cabrini.

Federica racconta le ultime volontà di Pablito: “Mi ha chiesto di farlo per sempre”

Sono passati cinque mesi dal giorno della sua scomparsa e Salvo Sottile racconta su Instagram di come Paolo Rossi abbia affidato alla moglie Federica Cappelletti e al figlio maggiore Alessandro, nato da un precedente matrimonio, il compito di mettere in pratica le sue ultime volontà. «Uno dei pensieri che più lo tormentavano era l’idea di non veder crescere le nostre due bambine, che hanno 9 e 11 anni, e di non essere al loro fianco nei momenti speciali. Fino all’ultimo Paolo ha sperato di sconfiggere il male ma inevitabilmente, nei momenti di sconforto, abbiamo parlato di cosa sarebbe successo se avesse perso la sua battaglia. E se Alessandro ormai è un uomo adulto, capace quindi di elaborare e superare la perdita di un genitore, la preoccupazione di mio marito era rivolta soprattutto al futuro delle figlie più piccole», ha detto Federica.

Questo pensiero ha spinto Paolo a preparare un grande gesto che possa protrarsi nel tempo, facendo in modo che lui possa essere presente in occasione dei giorni importanti nella vita delle sue bambine. A rivelare il gesto di Pablito è ancora la moglie Federica: «Mi ha chiesto di regalare loro un mazzo di rose rosse: tanti fiori quanto l’età che festeggeranno. E mi ha chiesto di farlo per sempre, compleanno dopo compleanno: fino a quando io ci sarò, le nostre figlie riceveranno un mazzo di fiori e un biglietto d’auguri del loro papà», ha raccontato la donna.