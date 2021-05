Barbara Berlusconi è incinta: quinto figlio in arrivo

La famiglia della figlia dell’ex premier Silvio Berlusconi si allarga: Barbara è di nuovo incinta del quinto figlio e a confermarlo è la stessa amministratrice delegata della Holding 14.

Una manager di successo ma, soprattutto, una donna con un forte senso di attaccamento alla famiglia: le due priorità nella vita di Barbara Berlusconi sono, a pari merito, la carriera e la famiglia.

In questo modo la 36 enne figlia di Silvio Berlusconi e dell’attrice Veronica Lario sta dimostrando di avere successo in entrambi i casi: è oggi amministratrice delegata della Holding 14, la società, di cui sono soci anche i fratelli Luigi ed Eleonora, che controlla il 21,42% di Fininvest, ed è in procinto di allargare la sua, già numerosa, famiglia.

La notizia è stata lanciata dall’Ansa e confermata, sui social, dalla stessa figlia dell’ex premier Berlusconi: Barbara è in dolce attesa del suo quinto figlio e condivide la sua gioia con i suoi follower.

Barbara Berlusconi è incinta: “Speriamo che sia femmina”

Dopo la notizia trapelata dall’Ansa, Barbara Berlusconi conferma attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. L’amministratrice delegata della Holding 14, pubblica una foto della sua famiglia: c’è lei insieme al suo attuale compagno, Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare, e ci sono i loro due figli Francesco Amos e Leone e poi ci sono Alessandro e Giorgio, i figli che Barbara ha avuto con Giorgio Valaguzza.

Una famiglia di soli maschi ed è per questo che la figlia dell’ex premier Silvio Berlusconi, spera che il nascituro sia una femminuccia, così come scrive ironicamente sui social. “La famiglia si allarga” scrive Barbara Berlusconi confermando la notizia della sua gravidanza. Poi aggiunge simpaticamente: “Speriamo sia femmina altrimenti mi toccherà chiamarlo Quinto” dice la Berlusconi.

Intanto scatta già il conto alla rovescia per il parto del nuovo membro della famiglia Guerrieri – Berlusconi e la nascita è prevista per il prossimo autunno, nello specifico nel prossimo mese di novembre 2021. Ovviamente il sesso del nascituro ancora non si conosce ma sarà il quattordicesimo nipote per l’ex premier Silvio Berlusconi.

Barbara Berlusconi e l’amore per la famiglia

E’ la terzogenita dell’ex premier Silvio Berlusconi, nata dal suo matrimonio concluso con l’attrice Veronica Lario, Barbara ha sempre dimostrato, anche sui social, di avere un forte attaccamento alla sua famiglia, così come mostra nelle molte foto di repertorio che pubblica sui social.

A 16 anni si innamora di Giorgio Valaguzza, analista della JP, che all’epoca aveva 21 anni, restando insieme per una decina di anni. Dalla loro relazione sono nati i primi due figli di Barbara Berlusconi, Alessandro e Giorgio. La storia d’amore tra i due, però, non ha avuto un lieto fine perché ad influire era stata la differenza d’età tra i due e il ‘peso della notorietà’ della figlia di Silvio Berlusconi.

LEGGI ANCHE : Barbara Berlusconi e Pato, perché si sono lasciati? La verità dell’addio

LEGGI ANCHE :Barbara Berlusconi cambio look: addio capelli lunghi e lisci FOTO

Nel 2013 trova l’amore con Lorenzo Guerrieri, anche lui analista finanziario, ma soprattutto ex barman, tant’è che la scintilla sembra essere scoccata in un’enoteca. Con l’uomo, Barbara ha avuto i due figli, Leone e Francesco Amos e il prossimo in arrivo, con la speranza per la coppia che sia una bambina.