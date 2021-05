Uomini e Donne, ecco Samantha e Alessio dopo la scelta VIDEO

Samantha Curcio è nota agli italiani per essere stata fino a qualche giorno fa seduta sul trono del programma Uomini e Donne. Ha anticipato gli altri tronisti facendo una scelta improvvisa. E’ andata via dallo studio con Alessio, con il quale è intenzionata a gettare le basi di un rapporto solido. Ecco come si sono mostrati sul web.

Samantha e Alessio dopo la scelta

Samantha è stata contattata dalla redazione per sostituire la bellissima Sophie Codegoni. È piaciuta subito a tutti gli italiani perché è una ragazza semplice, della porta accanto. Dotata di fascino e grande intelligenza, all’inizio non riusciva a costruire nulla con i corteggiatori. In un secondo momento è arrivato Alessio che ha sempre avuto le idee chiare, ovvero conquistarla. Non è stato facile, anche perché ha dovuto fare i conti con il rivale Bohdan. Quest’ultimo si è avvicinato a Samantha al punto tale da fargli perdere le staffe. Spesso non ha nascosto la volontà di andare via, ma è rimasto fino alla fine. In seguito a una reazione di Bohdan, la tronista ha fatto chiarezza con i suoi sentimenti e ha scelto Alessio.

Brindisi per la nuova coppia

Il momento della scelta è stato molto toccante, soprattutto perché Samantha si è aperta totalmente davanti alle telecamere. “Sei il primo uomo che mi fa sentire bella quando mi guarda”, questa è una delle frasi toccanti che Samantha ha pronunciato guardando negli occhi ragazzo. Molti credevano che avrebbe dato una risposta negativa, invece ha stupito tutti. Subito dopo ha voluto un confronto con Bohdan per dirgli che ha avuto paura del suo modo di fare. A differenza sua Alessio si è sempre mostrato per ciò che realmente è mentre lui a parer suo, avrebbe nascosto la personalità. Di recente la pagina di Instagram del programma ha pubblicato un video in cui i due aprono una bottiglia di spumante per festeggiare la loro unione. Alcuni utenti social si sono soffermati su Samantha, la quale si è mostrata nella sua massima semplicità, ma mai banale. La sua bellezza è unica appunto perché è genuina, non artefatta. Nonostante abbia ricevuto anche delle critiche, la coppia mostra indifferenza e guarda avanti mano nella mano. Si spera che la loro storia vada a gonfie vele.

“Mi fa sentire bella come una principessa”

Ecco come ha esordito Samantha: “Ti ho conosciuto e ho capito che sei un uomo dignitoso, capace di crescere senza lasciare da parte il tuo lato dolce e romantico…Sei il primo uomo che mi ha fatta sentire bella e che mi ha fatta sentire una principessa. Sei il primo uomo che mi ha fatto vivere la favola che cercavo e sei il primo uomo a cui penso quando mi sveglio o quando parlo con le mie amiche”. Per i telespettatori è stata una delle scelte più belle di questa edizione. A breve assisteremo anche a quella di Massimiliano e Giacomo.

