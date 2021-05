Anticipazioni Uomini e Donne: Armando Incarnato esagera, la reazione di Maria

Nuove anticipazioni per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne: pare che Armando Incarnato abbia deciso di mettere nuovamente alla prova la pazienza di Maria De Filippi e della sua redazione.

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Il dating show condotto da Maria De Filippi si avvia alla conclusione e le registrazioni annunciano che più di una storia troverà la sua risoluzione prima della pausa estiva.

Anche quest’anno la trasmissione è stata caratterizzata da forti litigi e amori tormentati: cosa ne sarà delle conoscenze iniziate in questa stagione? Sopravvivranno fuori dagli studi televisivi?

Uomini e donne, la sfilata di Gemma e le critiche di Tina

Le anticipazioni del programma ci dicono che ad essere protagonista sarà ancora una volta Armando Incarnato, reduce da uno scontro con Maria De Filippi. Il cavaliere del trono over, dopo aver fatto infuriare la presentatrice, continua a manifestare comportamenti che non incontrano il gradimento del pubblico e della redazione che lavora al programma da anni.

L’uomo sarà protagonista di un acceso battibecco con Nicola Vivarelli: quest’ultimo interverrà in difesa di Gemma Galgani, che è finita nel mirino di molte colleghe dame nell’ultimo periodo, e questa occasione genererà nuovamente attrito con Armando. Ma scopriamo insieme cos’è accaduto tra i due nelle ultime registrazioni.

Dopo la consueta sfilata, il momento di show che ha caratterizzato queste ultime stagioni di Uomini e Donne, le critiche si concentreranno proprio sulla scelta di Gemma di esibirsi in un can can: la dama torinese, delusa da Aldo Farella, si esibirà in una danza che metterà in mostra la sua biancheria intima. Tina Cipollari coglierà al volo l’occasione per sferrare un attacco alla sua rivale e commenterà duramente la sua esibizione.

LEGGI ANCHE : Trono over, Gianni Sperti spiazza la dama:”Allora sei scema?”

I giudizi dell’opinionista romana, però, risulteranno troppo pesanti, al punto da indurre Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Gemma, a prendere le difese della Galgani, con la quale i rapporti si sono interrotti mesi fa. Il ragazzo, che utilizzava lo pseudonimo di Sirius, ha dichiarato di aver trovato la dama perfettamente in tema con la sfilata e di essere rimasto piacevolmente colpito dalle sue doti di ballerina.

Trono Over: scontro tra Nicola Vivarelli e Armando Incarnato

Queste parole di Nicola faranno scattare Armando Incarnato, che si rivolgerà al giovane cavaliere chiedendo di evitare di mettersi in mezzo alle questioni che riguardano Gemma, essendo stato il primo ad illuderla. A questo punto Vivarelli reagirà in modo molto veemente, definendo il partenopeo un ‘leccac**o’ e rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi, che cercherà di calmare gli animi, invitando i due cavalieri ad un confronto ragionevole.

LEGGI ANCHE : Uomini e Donne, Gemma Galgani sostituita? Ecco le nuove dame

Armando non sembrerà tenere in considerazione le parole della padrona di casa e si rivolgerà a Nicola chiedendo spiegazioni sul suo orientamento sessuale: un chiaro riferimento alle ultime indiscrezioni sul conto del giovane, che non sono mai state né confermate, né smentite. Nicola si è mostrato piuttosto risentito e ha affermato di non essere omosessuale, dal momento che la sua presenza lì non è orientata a prendere in giro né le dame del parterre femminile del Trono Over né la redazione.

Ci pensa Maria a risolvere la questione, intervenendo mentre Armando continua a punzecchiare Nicola, e sottolineando come sia possibile prendere in giro la redazione in tanti modi diversi, lanciando così una chiara frecciatina al suo indirizzo.