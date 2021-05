Nuovo acquisto per i Ferragnez: ecco dove si trasferiranno

La famiglia dei Ferragnez ha acquistato una nuova casa per tutta la famiglia: ecco dove si trasferirà la coppia più seguita del web.

Per Fedez e Chiara Ferragni è tempo di trasloco: la coppia più famosa del web ha deciso di acquistare una nuova casa nella zona sud del celebre quartiere di Milano, Citylife. La novità era già nell’aria, dal momento che la famiglia si è allargata con la new entry Vittoria.I fan, infatti, si chiedevano quale sarebbe stata la futura stanza della piccola nell’attuale casa, dove non sembrerebbe esserci una camera da destinare all’ultima arrivata e la risposta non è tardata ad arrivare dai profili social della coppia.

L’attuale casa dei Ferragnez

L’appartamento attuale della coppia è di quasi 400 metri quadrati e occupa un superattico delle case disegnate da Zaha Hadid, le “navi da crociera” bianche e marroni nel lato est di CityLife. In precedenza, Fedez aveva un appartamento dall’altra parte della zona, nelle case disegnate da David Libeskind.

LEGGI ANCHE: Chi è Rosalba, la nanny che aiuta Chiara Ferragni con Leone e Vittoria

La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni

Nella parte sud del quartiere Citylife, vicino alla piazza Giulio Cesare, sul lato di via Ambrogio Spinola, sono in costruzione alcuni edifici denominati Residenze Libeskind II, praticamente uguali all’area delle case Libeskind ma con edifici più bassi che si armonizzano con le case più antiche della “vecchia” zona Fiera. È proprio qui che Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di trasferirsi. Le abitazioni previste saranno 108, con consegna a metà 2022, ma quello dei Ferragnez non sarà un appartamento qualsiasi: sarà il più grande e prestigioso di tutto il complesso.

L’annuncio di Chiara Ferragni

Ad annunciare il futuro trasferimento è stata proprio Chiara Ferragni nelle sue storie Instagram. “Quella in cui siamo adesso è in affitto, è una casa in cui stiamo benissimo”, ha detto l’imprenditrice milanese, ma è tempo di cambiare: “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”. La nuova casa ha un significato speciale, dal momento che si tratta del primo acquisto insieme, un acquisto importante: quello della casa in cui costruiranno nuovi ricordi per tutta la famiglia.

La scelta dei Ferragnez

Sempre su Instagram, Chiara Ferragni ha spiegato: “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni”. L’imprenditrice ha anche aggiunto: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”.

LEGGI ANCHE: Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme? Le ultime novità

Come sarà la nuova casa

Nonostante il lungo tempo che ancora separa la famiglia dal trasloco, l’entusiasmo è già nell’aria: “La stiamo pianificando tutta”, ha raccontato Chiara Ferragni, “Sono super contenta perché adoro l’arredamento, l’idea di creare qualcosa di nostro”. Nella casa dove vive al momento la famiglia, prevale un arredamento sobrio e glam con pezzi di design unici. Sicuramente il gusto sofisticato di Chiara Ferragni non mancherà di spiccare anche nella nuova casa, ma ancora non si sa quale stile prevarrà nella nuova abitazione: sicuramente uno che farà sentire tutti “in famiglia”.