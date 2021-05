Un Passo dal Cielo 6, anticipazioni ultima puntata: un nuovo inizio per Francesco

La sesta stagione di Un Passo dal Cielo sta per giungere alla conclusione. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle scorse settimane, il 20 maggio arriverà l’episodio finale. Scopriamo alcune anticipazioni.

La sesta stagione di Un Passo dal Cielo si è dimostrata un vero e proprio successo, ottenendo una media del 20% di share per puntata. A contribuire sicuramente le coinvolgenti avventure dei guardiani della montagna e le affascinanti trame che hanno conquistato milioni di telespettatori. Inoltre la messa in onda della fiction ha anche segnato il ritorno televisivo di Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, ex forestale con l’obiettivo di realizzare il sogno di Emma, la moglie scomparsa dopo una lunga battaglia contro una malattia, guidare un branco di lupi in Slovenia.

Il segreto di Vincenzo e Manuela

Ma come si concluderà la sesta stagione di Un Passo dal Cielo? Secondo le prime anticipazioni potrebbero arrivare grandi risvolti per i protagonisti della fiction. In particolare sembra che l’ex guardia forestale, Francesco Neri, si troverà ad affrontare una grossa delusione. Infatti verrà a conoscenza di un tradimento proprio da parte dei suoi più cari e fedeli amici, Manuela e Vincenzo.

Un nuovo inizio per Francesco

Il segreto scoperto da Neri, metterà in dubbio tutte le sue certezze riguardo all’amicizia con i fratelli Nappi. Toccherà all’ex forestale scegliere se fidarsi di Vincenzo e Manuela o cedere e lasciarsi andare alla rabbia e alla sete di vendetta. Le prime anticipazioni sembrano rivelare che nonostante questa brutta batosta subita da Francesco, per l’uomo potrebbe esserci qualche risvolto positivo e più sereno che gli permetterà di accantonare il suo passato e dare il via a un nuovo inizio.

Il regista dell’ultima puntata

L’ultimo e ottavo episodio di Un Passo dal Cielo è stato diretto da Beniamino Catena, regista marchigiano, noto per aver diretto diversi videoclip e spot pubblicitari, uscito con il primo film, Vera de Verdad, nel 2020. Il regista nel dirigere l’ultima puntata della fiction con Daniele Vitti, ha voluto valorizzare tutti gli elementi caratterizzanti di Un Passo dal Cielo, dai misteri alle indagini passando per l’umanità e l’umorismo.