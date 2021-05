Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 13 maggio: Cosimo spiazza Gabriella

La puntata odierna de Il Paradiso delle Signore andrà in onda come di consueto alle ore 15:55 circa. Ancora una volta i protagonisti saranno Marcello, Cosimo e tutti gli altri protagonisti che continuano ad allietare telespettatori con grandi intrecci non solo di tema amoroso. Infatti, nelle ultime puntate, Marcello più di tutti si è reso celebre soprattutto per un progetto completamente eclatante. La sua volontà di non partire più da Milano ma addirittura di consegnarsi alla polizia ha fatto sì che venisse acclamato sempre di più dai sostenitori della fiction di Rai 1. Scopriamo subito quello che accadrà oggi.

L’arrivo di Armando

Alle ore 15:55 di oggi giovedì 13 maggio, i fan potranno assistere ad un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Il barista Marcello è sicuramente al centro dell’attenzione mediatica. Infatti, nonostante i tuoi amici fraterni Salvo e Armando avessero preparato per lui una partenza da Milano per rifugiarsi in Australia da Angela, ha poi preso una decisione diametralmente opposta. La sua indole da persona corretta e di uomo corretto, han fatto sì che ci si pensasse di consegnarsi direttamente alla polizia. Questo suo gesto, seppur nobile, ha mandato nello sconforto più totale la giovane fidanzata Ludovica. Quest’ultima, ha scoperto il motivo per cui il ragazzo sia andato in prigione. Purtroppo, in seguito ai loschi traffici con il Mantovano, si è ritrovato in mezzo ad una situazione molto complessa e difficile. Scopriamo, però, quello che accadrà nella puntata odierna e chi si recherà da lui per capire meglio cosa l’abbia spinto a prendere questa decisione insindacabile.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 10 a venerdì 14 maggio: scoppia la passione tra Vittorio e Marta

L’orgoglio di Marcello

A far visita al povero Marcello in prigione in quel di Milano, ci pensa il suo carissimo amico Armando. I fan de Il Paradiso delle Signore, sanno benissimo che Armando insieme a Salvo, si era preoccupato di preparare la partenza e la fuga da Milano del loro amico fraterno. Il ragazzo ora però lo raggiunge in prigione per capire cosa abbia spinto il barista a non giungere in Australia da Angela per rifarsi una vita.

Marcello si giustificherà dicendo che non sarebbe mai stato tranquillo e fiero di sé stesso se fosse partito come un ladro. Ha preferito la strada della legalità soprattutto in vista di quello che vorrebbe essere un suo futuro preciso e felice con la sua amata fidanzata Ludovica. Proprio quest’ultima sta studiando un piano per far sì che possa aiutare il suo amato fidanzato ad uscire di prigione e a giustificarsi per quanto accaduto con il Mantovano.

Il Paradiso delle Signore e la decisione di Cosimo

La nuova puntata odierna de Il Paradiso delle Signore non riguarderà solo ed esclusivamente Marcello e la sua decisione di costituirsi per scontare la pena in prigione.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 12 maggio: Marcello si consegna alla polizia

Infatti, Cosimo, dopo aver elargito scuse a destra a sinistra dapprima a Salvo e poi ad Umberto Guarnieri, ha posto una richiesta alla sua cara moglie Gabriella. Infatti, l’uomo ha deciso di voler andar via da Milano e giungere in Sicilia. Questa decisione, davvero molto radicale ed inaspettata ha colto di sorpresa la sua amata moglie che nelle prossime puntate deciderà di parlarne anche con Salvo. Come si evolverà tale vicenda? Lo scopriremo molto presto.