Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 17 a venerdì 21 maggio: Pietro Abbate verrà smascherato

Le nuove puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio regaleranno grandi colpi di scena ai telespettatori. In modo particolare gli eventi che si susseguiranno al Caffè Vulcano e a Palazzo Palladini saranno molteplici e ricchi di colpi di scena. Emergerà sempre di più il ruolo di Pietro Abbate che oltre ad avere un duro confronto con Franco Boschi, sembrerà finalmente palesare quale sia il motivo di tanto rancore covato nei riguardi di Roberto Ferri. Scopriamo quindi nei dettagli cosa accadrà la prossima settimana.

La puntata di lunedì

Nella puntata di lunedì 17 maggio, i fan di Un Posto al Sole potranno assistere alla reazione di Franco Boschi circa le intimidazioni che riceverà la parte del perfido Biagio ai danni dei suoi grandi amori ovvero la figlia Bianca e la moglie Angela. Nel frattempo, il caro Michele, si ritroverà alle prese con un mondo del tutto nuovo. Infatti, inizierà a muovere i primi passi nel giornalismo on-line. Se Michele si ritrova ad aver questo nuovo lavoro tra le mani da dover gestire al meglio, invece Silvia continua a ricevere delle attenzioni del tutto inaspettata da parte di Giancarlo, il cliente fisso del Caffè Vulcano. Infine Raffaele cercherà di recuperare quanto sbagliato nei confronti del suo caro amico Renato Poggi.

Le puntate di martedì e mercoledì

Nella puntata di martedì 18 maggio, per la prima volta i fan di Un Posto al Sole assisteranno ad un confronto molto duro tra Franco Boschi e Pietro Abbate. Nel frattempo, approfittando di un momento di tranquillità, Roberto Ferri cercherà di fare mente locale e scoprire quale sia il motivo che spingerebbe il ragazzo ad avercela in modo plateale verso lui e verso i cantieri Flegrei. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Michele sembrerebbe compromettere sempre di più il suo rapporto con la moglie mentre quest’ultima farà di tutto per sollevarsi attraverso una sua vecchia passione accantonata ma mai dimenticata.

La puntata di mercoledì 19 maggio invece metterà in luce soprattutto il confronto fra Alberto Palladini e Samuel Piccirillo. L’avvocato, infatti, vorrebbe che lo chef del Caffè Vulcano lasciasse il seminterrato. Proprio Samuel in questo periodo si accorgerà del corteggiamento serrato che Giancarlo starebbe portando avanti nei confronti della sua datrice di lavoro ovvero Silvia. Dopo varie ricerche attente e meticolose, Roberto Ferri capisce finalmente il motivo per cui Pietro Abbate sembrerebbe avercela tanto con lui. Purtroppo, il povero Ferri non sa ancora quello che dovrà affrontare nelle prossime puntate.

Un Posto al Sole, gli appuntamenti di giovedì e venerdì

Nella puntata di giovedì 20 maggio ormai il povero Samuel è costretto a lasciare l’appartamento ma quello che sembrerebbe essere il suo obiettivo principale è quello di conquistare Speranza, la nipote di Mariella Altieri. Per effetto opposto, Vittorio invece cercherà di stare quanto più lontano possibile dalla ragazza e dalle sensazioni che potrebbe avere volendo quindi restar fedele alla sua fidanzata Alex che ormai vive e lavora in Spagna. Al fine di aiutare suo padre Roberto Ferri, Filippo farà di tutto per dargli un supporto morale e lavorativo.

La puntata di venerdì 21 Maggio di Un Posto al Sole metterà in luce un nuovo accordo che raggiungeranno Roberto Ferri e Pietro Abbate. Il caro Niko nel frattempo ha fatto tesoro dei consigli di zio Raffaele e di quelli di papà Renato Poggi per poi apprestarsi a prendere una decisione del tutto inaspettata. Quello che accadrà tra Vittorio e Speranza però davvero sarà eclatante.