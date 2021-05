Una Vita, anticipazioni dal 17 al 22 maggio: la decisione di Maite

La prossima settimana di Una Vita si preannuncia ricca di avvenimenti, tra questi il tentativo di fuga di Santiago e la decisione di Maite nei confronti di Camino. Ecco le anticipazioni sulle vicende del quartiere spagnolo più movimentato della TV

Il litigio tra Santiago e Genoveva

I telespettatori di Una Vita, la telenovela spagnola che in Spagna è già arrivata al Gran Finale, nella prossima settimana, assisteranno a grandi colpi di scena e ad emozioni forti. Nel corso delle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a sabato 22 maggio 2021 si svolgeranno le conseguenze dei fatti messi in atto nelle ultime puntate.

Tanto per cominciare, Santiago, dopo aver ucciso Ursula, comincia a perdere la pazienza con Genoveva. Quest’ultima infatti invece di consegnargli i soldi in contanti per il lavoro svolto, gli offre un assegno. La cosa non piace per niente al fratello gemello del marito di Marcia e per questo motivo si scaglia contro la donna, iniziando una forte discussione, che li distrare da un altro compito: quello di sbarazzarsi del cadavere.

Genoveva nega

Per questo motivo, alla fine, il cadavere della Dicenta viene trovato e identificato. Subito dopo Mendez informa Felipe e Genoveva e quest’ultima ovviamente, interpreta la parte della persona sconvolta. Mentre nel quartiere si diffonde la notizia della morte di Ursula, lasciando i suoi abitanti fortemente scossi, partono le indagini con la caccia all’assassino.

Santiago dal canto suo, continua a chiedere denaro in contanti a Genoveva, perchè solo con quei soldi avrà la possibilità di partire con Marcia per Cuba. Arrivato all’esasperazione l’uomo minaccia la Salmeron rivelandole che sa la verità sulla sua gravidanza. Gli spoiler raccontano inoltre che Genoveva nega che il figlio che porta in grembo sia suo e poi decide di dargli i soldi. Ma lo fa trattandolo con disprezzo e in più gli chiede di tenere la bocca cucita.

Finalmente Santiago e Marcia possono annunciare la loro partenza. Nel frattempo Filipe chiede a Genoveva se sa qualcosa sulla morte di Ursula, se c’entra in qualche modo in ciò che accaduto. La donna nega ma proprio in quel momento, Mendez appare sulla porta, con l’intenzione di interrogarla.

Maite e Camino

Liberto non è sereno per i quadri di Maite perchè è convinto che potrebbero sconvolgere i vicini durante l’inaugurazione della galleria d’arte. Tuttavia non è affatto pentito dell’accordo preso con la pittrice. Camino intanto si presenta a casa di quest’ultima convinta di partire con lei. Maite però davanti a questo gesto decide di rimanere ad Acacias ma solo se il rapporto tra loro, rimane solo quello di un’amicizia. Per il bene di entrambe.

Camino successivamente conosce il suo nuovo pretendente, Ildefonso. Tra i due nasce una bella sintonia, anche se Camino è sempre presa da Maite e per questo motivo finge di essere interessata al nuovo arrivato. La situazione di Bellita comincia a migliorare e si accorge dell’assenza della sua amica Margarita. Temendo una ricaduta, José chiede a tutti di non dirle la verità su quanto accaduto negli ultimi giorni.