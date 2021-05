Beautiful, anticipazioni mercoledì 19 maggio: Sally Spectra davanti ad una scelta

Nella puntata odierna di mercoledì 19 maggio, i fan di Beautiful scopriranno un evento del tutto inaspettato riguardo a Wyatt e Sally Spectra. In modo particolare, i due protagonisti si troveranno dinanzi una ad una scelta del tutto inaspettata. Lo Spencer ha fatto una proposta molto inattesa alla sua ex compagna. Scopriamo subito di quello che si tratta e cosa vedremo nell’appuntamento odierno.

La decisione di Wyatt

I fan di Beautiful nella puntata di oggi scopriranno dei risvolti inaspettati che riguardano proprio i due protagonisti attuali. Stiamo parlando di Sally Spectra e Wyatt Spencer. Il ragazzo da quando ha scoperto tutta la verità sulle condizioni di salute della sua ex in seguito alle parole di Katie Logan, ha deciso di tornare a vivere da lei. In realtà, quello che vedremo oggi, sarà un nuovo atto d’amore del fratello di Liam nei confronti della stilista. Chiederà infatti alla ragazza non solo di poter vivere insieme nuovamente ma anche di ritornare a vivere come una vera coppia d’amore. Sally, quando si ritroverà dinanzi a tali parole, sarà leggermente titubante. Scopriamo subito il perché la ragazza si ritroverà ad essere così dubbiosa sulla scelta da dover prendere. Non è più innamorata di Wyatt o c’è dell’altro? Scopriamolo subito.

La confusione di Sally

Le anticipazioni per la puntata di oggi mercoledì 19 maggio di Beautiful prevedono una Sally Spectra davvero molto confusa e disorientata. Se fino a qualche giorno fa la ragazza era sul baratro in quanto convinta di essere licenziata da Steffy e Ridge e di avere pochi giorni di vita, ora invece riscopre delle situazioni che sembrerebbero averla mandata nel delirio più totale. Ciò che sembrerebbe destabilizzarla di più è la dichiarazione di Wyatt. Quest’ultimo, infatti, le ha chiesto esplicitamente di tornare ad essere una coppia. Quello che forse Sally non si aspettava è che l’uomo lasciasse Flo Fulton per tornare da lei.

Teme che lo stia facendo solo ed esclusivamente per rimediare al tradimento passato e per aver scoperto della sua malattia. La stilista, quindi, non vorrebbe che dietro tale decisione ci sia solo tanta pena e tenerezza e che l’amore invece sia un’altra cosa. Nelle prossime puntate, però, scopriremo degli altarini del tutto inaspettati riguardante la coppia ma anche la Fulton. La ragazza, infatti, attraverso le anticipazioni americane, riuscirà a scoprire cosa si nasconde dietro le reali condizioni cliniche della stilista.

Beautiful e le terribili volontà di Thomas

I fan di Beautiful però, stanno attendendo con tanta ansia anche i risvolti che riguardano la ormai coppia di fiamma formata da Hope Logan e Thomas Forrester.

Quest’ultimo, nelle scorse puntate, è riuscito ad architettare un piano diabolico come solo lui sa fare affinché la ragazza potesse tornare tra le sue braccia riuscendo a impietosirla grazie al piccolo Douglas. Nelle prossime puntate ci sarà grande spazio anche per loro e scopriremo anche a qual è il loro destino e sarà costretta a confrontarsi la povera Zoe Buckingham.