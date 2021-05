Parla Rebecca Galli l’ex moglie di Paolo Carta: “Vi racconto la verità su Laura Pausini”

Siamo abituati a sentir parlare di Laura Pausini solo in merito alla sua carriera artistica, eppure di recente anche la sua vita privata è diventata oggetto di cronache gossip, in seguito alle dichiarazioni di Rebecca Galli, ex moglie del suo attuale compagno, Paolo Carta.

Un periodo ricco di soddisfazioni professionali per Laura Pausini: la cantante si è conquistata i riflettori internazionali per la vittoria ai Golden Globe con la canzone “Io Sì” e per la nomination agli Oscar 2021.

Negli ultimi tempi, però, la donna è finita anche nel mirino della cronaca rosa o meglio del gossip in un paio di occasioni che coinvolgono la figura del marito Paolo Carta.

Laura Pausini e Paolo Carta: polemiche intorno alla coppia

Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip era stata Alda D’Eusanio a parlare del rapporto tra Laura e Paolo: la giornalista, ascoltando un brano della Pausini, si era lasciata sfuggire una frase che ne ha causato la successiva eliminazione. Una dichiarazione che non è piaciuta né ai coinquilini, né ai diretti interessati. La frase incriminata della D’Eusanio metteva in discussione il comportamento del musicista nei confronti della moglie: “Questa ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…il chitarrista che sta con lei e le ha dato una figlia, pare che la corchi di botte”, aveva detto Alda andando così incontro alla squalifica, ma anche ad una querela da parte della coppia.

La giornalista si è poi scusata con la Pausini, confessando di aver semplicemente dato adito ad un pettegolezzo e chiedendo scusa rispetto alle esternazioni fatte sotto l’occhio delle telecamere. Ma queste non sono state le uniche dichiarazioni che hanno turbato la serenità della coppia formata da Laura Pausini e Paolo Carta. Dalle pagine del settimanale “DiPiù” è arrivato il duro attacco dell’ex moglie del chitarrista.

Rebecca Galli contro Laura Pausini: “Ha preso un uomo sposato”

Quando la loro relazione venne resa pubblica, su Laura e Paolo si concentrò tutta l’attenzione mediatica. A suscitare l’ira di Rebecca Galli, ex moglie di Carta, fu la notizia della gravidanza della Pausini. La prima moglie del musicista ha deciso, quindi, di esprimere tutto il suo dissenso rispetto a questa scelta attraverso delle feroci accuse rivolte alla cantante: “Lui ha già tre figli, ma non ha tempo di seguirli perchè è sempre preso dalla carriera. E poi ecco che fa un altro figlio perché lei non ne ha avuti, perché a lei, Laura Pausini, vengono aperte tutte le strade più semplici…compresa quella di prendersi un uomo sposato“, queste le parole piccate di Rebecca.

Anche in questo caso la coppia si è data subito da fare per smontare le dichiarazioni della donna: Laura ha voluto chiarire che Rebecca e Paolo non risultavano più legati sentimentalmente all’epoca dei fatti. Le parole della Galli, dunque, sono sprazzi di rancore dovuti alla fine della sua storia d’amore con il chitarrista o raccontano una verità che è stata taciuta dalla cantante italiana molto apprezzata nel mondo?