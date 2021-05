Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto | Ecco chi è Stefano Coletti

Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci? Da quanto emerso nelle ultime ore parrebbe proprio che la bella showgirl calabrese sia legata all’affascinante pilota automobilistico Stefano Coletti.

Dopo la separazione da Flavio Briatore tutti si sono stupiti di non vedere nessun uomo accanto ad Elisabetta Gregoraci: nonostante si siano rincorse diverse voci che la vedevano legata ora all’uno ora all’altro imprenditore facoltoso o protagonista del mondo dello spettacolo, la bella calabrese non si è mai mostrata in pubblico con nessuno ufficialmente.

Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sono circolate voci a proposito di un suo presunto contratto con Flavio Briatore, che continuasse a tenerla legata a lui nell’impossibilità di stringere nuove relazioni.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: le foto che confermano la relazione

Niente di tutto questo è stato confermato e, anzi, a giudicare da quanto accaduto negli ultimi giorni, pare proprio che se contratto è mai esistito sia stato quantomeno rivisto e corretto. Nelle scorse ore, infatti, qualcuno molto vicino ad Elisabetta Gregoraci ha diffuso delle foto che li ritraggono insieme, confermando di fatto l’esistenza di una relazione. Si tratta di Stefano Coletti, pilota automobilistico trentatreenne che nel weekend ha pubblicato sui suoi social le immagini con l’ex moglie di Briatore.

Di lui si era già parlato ad ottobre, mentre Elisabetta trascorreva il tempo sotto l’occhio delle telecamere nella casa del GfVip: qui si era avvicinata molto ad un altro concorrente, Pierpaolo Pretelli, stringendo quella che è stata definita come “un’amicizia speciale”, terminata subito dopo l’uscita della Gregoraci dalla casa, quando l’ex velino si è innamorato di Giulia Salemi. Era stata Arianna David a rivelare a Mattino 5 che i due erano legati da un tatuaggio comune, tatuaggio che compare nella foto pubblicata da Coletti: “Sei l’epicentro del mio terremoto” è la frase impressa sulla pelle, la stessa che ha sorvolato i cieli di Cinecittà come messaggio aereo apparentemente anonimo per la Gregoraci.

LEGGI ANCHE : Elisabetta Gregoraci, crollo nervoso davanti alle telecamere: tutta colpa de Le Iene

Oggi si scopre, quindi, che quell’aereo era stato inviato proprio da Stefano, a ribadire il sentimento provato nei confronti della bella conduttrice. L’argomento “Coletti” era stato, però, liquidato all’epoca da Elisabetta con queste parole: “Stefano Coletti è un ragazzo che vive a Monaco. Non è il mio fidanzato, è un mio amico.”. La Gregoraci, che si era riavvicinata a Briatore uscita dalla casa, aveva anche smentito la presenza di una targa personalizzata e dedicata a lei sull’auto di Coletti, ma anche questa circostanza è stata resa pubblica dalle immagini del pilota.

“Abbiamo cominciato a frequentarci”, la confessione del pilota monegasco sulla Gregoraci

Stefano Coletti ha 33 anni e vive a Montecarlo. Un pilota automobilistico molto affascinante che era stato già paparazzato insieme ad Elisabetta in occasione di una giornata di divertimento in barca. Pare che l’uomo si sia avvicinato alla showgirl stringendo prima un legame di amicizia che ora si sarebbe trasformato in qualcosa di più.

LEGGI ANCHE : Elisabetta Gregoraci e il mistero delle rose rosse | “Sono stato io…”

Nelle foto postate da Coletti la Gregoraci appare sorridente e molto affettuosa. Stefano ha poi voluto mettere le cose in chiaro con un’ulteriore foto e la seguente didascalia: “Tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando”, in risposta agli insulti piovuti sul capo della showgirl. Ma poi tutto è stato cancellato dal suo profilo. Dal canto suo, la showgirl non ha ancora proferito parola sulla vicenda.