Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Stefano Coletti: le foto

Il pilota pubblica su Instagram le foto insieme ad Elisabetta Gregoraci e così, la ex moglie di Flavio Briatore, esce allo scoperto con Stefano Coletti.

Il gossip su Elisabetta Gregoraci non si placa ma, soprattutto dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, l’attenzione sulle sue vicende di cuore si fa sempre più alta. Fin dalla sua separazione con il manager Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, favorita dalla sua bellezza innata, è stata la ‘single’ più ambita del mondo dello spettacolo.

Nel momento in cui era entrata nella Casa di Cinecittà, tutte le telecamere erano puntate su di lei e sulla sua amicizia speciale con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, attualmente fidanzato poi Giulia Salemi, anche lei concorrente del reality. Appena uscita dal gioco, però, Elisabetta Gregoraci ha lasciato sperare i suoi fan su un possibile riavvicinamento con l’ex marito Briatore, seppur la stessa soubrette ha smentito, definendolo solo un rapporto sereno e disteso, fondato su un grande affetto.

Stavolta, però, da Instagram spuntano delle foto che ritraggono Elisabetta Gregoraci insieme Stefano Coletti.

Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto?

A sorpresa, dal profilo ufficiale Instagram di Stefano Coletti, spuntano delle foto che ritraggono Elisabetta Gregoraci felice insieme al pilota. Sarebbe questa la prova schiacciante, dopo mesi di indiscrezioni e voci di rumors che ruotavano su una loro possibile relazione?

Già durante la partecipazione di Elisabetta al reality di Alfonso Signorini, si era parlato di questo possibile flirt che legava la Gregoraci all’imprenditore e pilota che vive anche lui a Montecarlo. Ad alimentare le voci del gossip erano stati anche una serie di aerei che planavano sulla Casa di Cinecittà con dei messaggi in tono amoroso riferiti alla bellissima Elisabetta.

Di pronta risposta a queste voci, Elisabetta Gregoraci, che ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulle sue vicende amorose, aveva sempre smentito il tutto, facendo cadere le illazioni di questo flirt nel silenzio. Adesso, però, le foto insieme a Stefano riaccendono le voci del gossip.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti abbracciati e sorridenti

E’ il pilota di Montecarlo che si espone e pubblica nelle Stories di Instagram alcuni scatti in cui, è insieme ad Elisabetta Gregoraci e appaiono felici e sorridenti insieme. E’ Stefano Coletti a fare di nuovo battere il cuore di Elisabetta? Per il momento non ci sono commenti alle foto pubblicate dal pilota.

Intanto, però, sicuramente non c’è un ritorno di fiamma della Gregoraci con l’ex marito Flavio Briatore, così come tanti avevano sperato. Infatti più volte la bellissima showgirl calabrese aveva colto occasione per parlare con tanto rispetto del suo ex marito, definendo il suo matrimonio passato come un’esperienza felice ma che si è ormai conclusa.

Elisabetta Gregoraci, infatti, è stata legata al manager italiano per ben tredici anni e dal loro matrimonio è nato il primogenito Nathan Falco. La coppia, così come ammesso dalla ex gieffina, continua a volersi molto bene e rispettarsi, oltre a trascorrere molto tempo insieme ma per il bene della famiglia che hanno creato.