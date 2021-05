Wanda Nara osa sempre più: foto con scollatura pazzesca

Wanda Nara è una delle donne più seguite e amate sui social. Nota per essere la moglie del calciatore Mauro Icardi, non smette mai di far parlare di sé. Di recente ha pubblicato uno scatto che ha mandato in delirio gli utenti social. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Wanda Nara, un dea sul web

Nata a Boulogne Sur Mer il 9 dicembre 1986, Wanda Nara è una procuratrice sportiva, attrice e showgirl argentina che vive in Italia. Ha divorziato dal calciatore Maxi Lopez nel 2013 che ha reso padre di tre figli. Successivamente è convolata a nozze con Mauro Icardi l’anno successivo e hanno avuto due bambine. Wanda ha avuto spazio nel piccolo schermo in qualità di opinionista per il Grande Fratello Vip. Purtroppo non ha potuto portare a termine il suo incarico, dal momento che è stato l’anno in cui è arrivata la pandemia. Non potendo andare oltre i confini della sua città, non ha avuto modo di raggiungere lo studio, quindi Alfonso Signorini e Pupo sono andati avanti senza lei. Su Instagram Wanda Nara vanta di avere tantissimi follower che lasciano sempre un like o un commento a ogni scatto che condivide, chiaro segno che è molto amata e seguita. Nonostante abbia avuto varie gravidanze, Wanda ha un fisico perfetto al punto tale da fare invidia alle più giovani. Non perde mai l’occasione di mettere in risalto le sue curve pazzesche, ma nell’ultima foto ha osato un po’ in più. Ecco il motivo.

Un intimo pazzesco

La foto è stata pubblicata 4 giorni fa e ha subito ottenuto tantissimi like. Probabilmente è stata scattata nella camera da letto, visto che sullo sfondo c’è il letto. Dato che è disfatto, si presume che Wanda l’abbia fatta nelle prime ore del mattino. Il primo piano è impeccabile: labbra carnose, sguardo magnetico e i capelli ondulati che sfiorano delicatamente le spalle. Indossa un indumento della Louis Vuitton che ha taggato. Molti non hanno potuto fare a meno di notare il seno giunonico. Come sempre le sue forme deliziano gli occhi degli utenti social che colgono sempre l’occasione per farle tanti complimenti. Sicuramente il marito sarà fonte di invidia.

Volto noto della televisione

Oltre a essere influencer, attrice e showgirl, Wanda ha accumulato una serie di successi nella sua carriera. Ha debuttato come soubrette tra il 2005 e il 2006. Nel 2007 ha partecipato alla versione argentina di Notti sul ghiaccio e anche a Ballando con le stelle. Nel 2011 si è trasferita in Italia con l’ex marito Maxi Lopez perché lui firmato un contratto per giocare nella squadra del Catania. Nel 2018 ha sostituito Melissa Satta a fianco di Pierluigi pardo in Tiki taka – Il calcio è nostro. Inoltre nel salotto di Barbara D’Urso ha sempre difeso Icardi a spada tratta dalle accuse della sorella Ivana.

