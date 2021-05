Stefania Orlando risveglio sexy: come non l’avete mai vista

Stefania Orlando è stata ultimamente nel piccolo schermo per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente ha pubblicato una foto che sta facendo impazzire il web. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Stefania Orlando: una dea sui social

Stefania Orlando è arrivata alla finale del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante il suo soggiorno nella casa ha avuto modo di conoscere tante persone, con le quali attualmente è in buoni rapporti. Una di queste persone è sicuramente Tommaso Zorzi che adesso è presente nello studio de L’Isola dei famosi in qualità di opinionista. Stefania è riuscita a superare tante nomination grazie alla sua personalità solare e grintosa. Si è scontrata con alcune donne della casa, come Samantha De Grenet. Per fortuna ha sempre potuto contare sia sui fan che sul marito Simone Gianlorenzi. Quest’ultimo si è recato spesso nella casa con l’intento di dare la giusta carica alla moglie. Tutto sommato, una volta spente le telecamere, Stefania ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti un po’ con tutti i suoi ex compagni d’avventura. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere degli scatti sul suo profilo Instagram. I numerosi follower hanno gradito in particolar modo uno degli ultimi scatti condivisi di recente. Si è mostrata in una versione del tutto naturale.

La bellezza del mattino

Nella foto Stefania Orlando si mostra nelle prime ore del mattino. Non a caso nella didascalia ha augurato a tutti i fan il buongiorno. Non ha trucco e non ha fatto ricorso ai filtri. Indossa una canottiera bianca che lascia intravedere una minima parte del seno prosperoso. Le coperte rosse e l’arredamento della camera da letto confermano il suo buon gusto. Su un braccio si nota un tatuaggio sfiorato delicatamente da alcune ciocche della chioma bionda. Non è una novità il fatto che sia bella in versione naturale. Del resto gli italiani hanno avuto modo di vederla per più di tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip. Molti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso al punto tale da far invidia addirittura alle più giovani. Alcuni hanno anche aggiunto che il marito è davvero un uomo fortunato.

Leggi anche -> Stefania Orlando va all’Isola di Zorzi | Cancella il commento alla foto di Giulia

La battuta non gradita

Stefania Orlando è stata invitata nel programma Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. È stata una delle concorrenti, ma non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi. Durante uno scambio di battute Luca Laurenti ha sottolineato che ha un naso abbastanza pronunciato. La diretta interessata non si è offesa perché si stavano usando toni scherzosi. Non tutti l’hanno pensata in questo modo, di conseguenza non sono mancate le polemiche sul web. La questione, però, è finita subito nel dimenticatoio perché i diretti interessati non ci hanno dato tanta attenzione.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, spunta una foto di Stefania Orlando | Semplicemente divina