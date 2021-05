Chi è Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 2021 si racconta: “Logorroica e smemorata”

Per la prima volta nella storia di Amici di Maria De Filippi a conquistare la vittoria del programma è stata una ballerina donna: conosciamo meglio Giulia Stabile, che ha saputo conquistare il pubblico del talent con il suo modo di fare ingenuo e spontaneo.

La risata inconfondibile di Giulia è entrata nel cuore degli italiani: la ballerina di Amici ha battuto al televoto il suo fidanzato Sangiovanni e si è portata a casa la coppa che simboleggia la vittoria assoluta del programma.

I telespettatori hanno voluto così premiare il suo percorso nella scuola di Canale 5, nella quale l’abbiamo vista cominciare da ragazzina timida e impacciata e terminare avendo affrontato con la danza tutte le sue insicurezze.

Amici 2021: finalissima tra fidanzati, Giulia alza la coppa

Non riesce ancora a credere a quanto è successo, Giulia, e guarda attonita la coppa tra i flash delle macchine fotografiche e le tante domande che le vengono rivolte, riuscendo a ripetere solo: «Oddio, che roba. Non ho capito che è successo…». Alla finalissima Giulia ci è arrivata insieme al suo fidanzato: i due innamorati si sono sfidati con grande stima e rispetto reciproco e hanno atteso il verdetto finale seduti sul pavimento dello studio a gambe incrociate, mano nella mano. Sul grande schermo le due carte con i loro volti si sono alternate per qualche secondo, fino all’annuncio di Giulia vincitrice di Amici 2021. Tutto si è concluso con un abbraccio premiato dagli ascolti: il programma ha fatto registrare 6.667.000 spettatori (pari al 33,4% di share).

La ballerina vincitrice di Amici 2021 è, dunque, Giulia Stabile, nata a Roma 19 anni fa da mamma spagnola e papà italiano. La sua passione per il ballo nasce ben presto: a soli 3 anni comincia a studiare e non si è più fermata. Da una base di classico ha sviluppato la sua predisposizione per il moderno, ma all’interno della scuola è stata sempre definita come una ballerina versatile.

«Non sono nata con il talento ma con la passione sì», dice Giulia che mostra come quella passione abbia deciso di imprimerla anche sulla sua pelle: sull’avambraccio spicca la scritta «…5,6,7,8», ovvero il conteggio dei passi della danza. A chi le chiede di descriversi la vincitrice di Amici20 risponde di essere «determinata, smemorata, logorroica, sensibile, buona».

Giulia Stabile e Sangiovanni: l’amore sbocciato tra una lezione di canto e una prova di danza

Per la ballerina questa non è la prima apparizione in tv: aveva già partecipato nel 2014 a Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, ma di certo il talent di Maria De Filippi è il programma che segna la sua consacrazione. Entrata nella scuola a metà novembre Giulia ha mostrato a tutti una notevole crescita, per quanto riguarda la danza, ma anche per quel che concerne i sentimenti. Lezione dopo lezione è riuscita a tirare fuori tutte le sue emozioni e ad affrontare le sue insicurezze attraverso coreografie create appositamente per lei.

Nella scuola la Stabile ha trovato anche l’amore con il cantante Sangiovanni, 20 anni, nato a Vicenza. Lui era già fidanzato al suo ingresso ad Amici, e si vocifera abbia avuto anche un flirt con la cantante Enula, ma è stato conquistato dal modo di fare di Giulia: tra i due è scattato il primo bacio, che per la ballerina è stato il primo in assoluto, e da quel momento i due non si sono più lasciati.