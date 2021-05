Uomini e Donne, Gianni Sperti contro le dame del Trono over: “Zero stima”

Di recente alcune ex partecipanti del programma di Maria De Filippi hanno fatto delle dichiarazioni inaspettate. Gianni Sperti ha voluto precisare la sua posizione in merito a ciò che sta accadendo. Non sono mancati degli interventi delle dame in questione. Ecco cosa sta succedendo.

Gianni contro le dame

Uomini e Donne regala sempre tanti colpi di scena. Di recente Samantha ha scelto Alessio mentre Massimiliano è andato via mano nella mano con la corteggiatrice Vanessa. Settimana prossima sarà il turno di Giacomo e non si sa chi tra Carolina e Martina sarà la fortunata. Per questo motivo non ci resta che attendere. Nelle ultime ore sui social sta accadendo di tutto e le protagoniste in questione sono alcune ex dama del Trono over. Si tratta di Veronica Ursida, Maria Tona, Anna Tedesco e Aurora Tropea. In pratica, avvalendosi di una diretta su Instagram, hanno raccontato degli episodi spiacevoli che hanno vissuto per colpa di Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Stando a quanto ha riferito da Veronica, pare che Roberta l’abbia quasi investita nel parcheggio degli studi televisivi. Come se non bastasse Aurora ha menzionato il suo litigio avvenuto dietro le quinte del programma con lei. A rincarare la dose ci ha pensato Maria, secondo la quale la Autiero eserciterebbe un’influenza negativa sulla donna. Queste accuse hanno subito messo in azione le dirette interessate. Non a caso Roberta ha realizzato un video in compagnia del suo avvocato. Così facendo ha lasciato intendere che ricorrerà alle vie legali. L’opinionista Gianni Sperti ha voluto dire la sua. Le parole non sono passate inosservate.

“Non mi interessa”

“Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie”. Subito è arrivata la risposta della Tedesco: “Lui non stima a prescindere le donne. Anni che bullizza i partecipanti della trasmissione e l’abbiamo visto tutti”. I telespettatori ricorderanno senza dubbio delle accuse che Gianni le faceva su una ipotetica relazione con Giorgio Manetti. Anche se sono state rese pubbliche delle foto che li ritraevano insieme, non hanno mai parlato di amore, ma solo di un rapporto d’amicizia. Non è stata mai creduta e anche per questo motivo ha deciso di lasciare lo studio. Anche Maria ha deciso di andarsene perché continuamente accusata di essere interessato solo alle telecamere. Stesso discorso riguarda Aurora.

Relazione al capolinea?

Non è un bel periodo per Roberta, dato che sta avendo dei problemi con Riccardo Guarnieri. In pratica il bel pugliese avrebbe riferito alla redazione una telefonata che la neo fidanzata avrebbe ricevuto da Armando Incarnato. La conversazione sarebbe avvenuta subito dopo la loro uscita dal programma insieme. Roberta gli aveva chiesto di non farne parola, ma lui non ha rispettato la sua richiesta. Come andrà a finire?

