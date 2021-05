Il gioco proibito ai reali inglesi: ecco il bizzarro divieto

Essere membro della famiglia reale inglese comporta tanti privilegi, ma anche tanti doveri: sottostare ai rigidi protocolli di corte non è semplice e ci sono alcune regole che risultano davvero strane, come quella che riguarda un celebre gioco di società.

Da sempre la famiglia reale inglese è al centro dell’attenzione: tutto il mondo si chiede quale sia il modo di vivere la quotidianità dei nobili d’Inghilterra, tra eventi a cui partecipare e rigido protocollo da seguire.

Molto spesso i comportamenti dei Windsor appaiono in comprensibili a chi non è di sangue blu, soprattutto quando si tratta di dover sottostare a regola particolari: alcune indicazioni riguardano anche i giochi a cui è possibile partecipare.

Il rigido protocollo che regola la quotidianità dei reali inglesi

Tra le diverse monarchie europee quella inglese è indubbiamente la più seguita: dei reali d’Inghilterra si parla spesso e volentieri, sia per piccole curiosità che per scandali maggiori. Negli ultimi tempi i Windosr, capitanati dalla regina Elisabetta, hanno dovuto affrontare diverse difficoltà, come la morte del principe consorte Filippo: il duca di Edimburgo è scomparso prima di raggiungere il traguardo dei 100 anni.

Ma non è tutto: prima che arrivassero i gravi problemi di salute del principe, la monarchia inglese era stata duramente colpita dall’intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey. I duchi di Sussex si sono lasciati andare riguardo a rivelazioni che svelano alcune delle rigide regole che sono chiamati a seguire i membri della famiglia reale: un protocollo che Harry e Meghan hanno deciso di infrangere rinunciando ai loro privilegi di nobili.

La vita della Royal Family trascorre scandita da visite ufficiali, eventi di gala, impegni pubblici, cerimonie e riti, tutto regolato da una serie di regole che non possono essere infrante. Anche il funerale del principe consorte si è svolto secondo il protocollo già stabilito per questo genere di circostanze. Scavando più a fondo nel protocollo si scoprono regole antiche che suonano del tutto strane, ma che nemmeno la regina può eliminare.

A Buckingham Palace è vietato il gioco di società più famoso al mondo

Un reale inglese, ad esempio, non può assolutamente pronunciare la parola living room, inoltre in occasioni di pranzi e cene tutti devono smettere di mangiare quando lo fa la regina. Le donne non devono accavallare le gambe o indossare pantaloni, a meno che non si trovino nell’atto di praticare qualche sport e sarebbe anche vietato che girino da sole. Sapevate poi che ai reali inglesi è severamente vietato il gioco del Monopoly? Avete capito bene: per la famiglia reale questo gioco è proibito, perché giudicato vizioso, troppo competitivo e terribile istigatore di ambizioni espansionistiche.

La foga del gioco sarebbe alquanto sconsigliata per un ambiente in cui è doveroso restare impassibili e non battere ciglio neanche di fronte a grandi tragedie: impossibile dimenticare la compostezza dei principi Harry e William, giovani adolescenti, mentre accompagnavano senza scenate la salma di Lady Diana nell’ultimo saluto.