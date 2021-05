Uomini e Donne, anticipazioni 17 maggio. Ecco tutte le novità

L’attuale edizione di Uomini e Donne sta per volgere al termine, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ecco le anticipazioni di domani, lunedì 17 maggio. I protagonisti assoluti saranno Elisabetta Simone e Luca Cenerelli.

Uomini e Donne, anticipazioni

La settimana scorsa i telespettatori hanno assistito alle scelte di due tronisti, ovvero Samantha e Massimiliano. La prima ha scelto senza alcuna esitazione per via di una reazione negativa di Bohdan. Ha capito che non potrà mai andare d’accordo con lui, di conseguenza ha capito di provare un qualcosa di forte per Alessio. Massimiliano, invece, ha scelto Vanessa e Eugenia è andata via dallo studio senza versare una lacrima. Del resto i telespettatori hanno conosciuto bene la ragazza, la quale tende spesso a nascondere ciò che ha nel suo animo. Per quanto riguarda i prossimi giorni al centro dello studio ci saranno Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Se lei si è dichiarata innamorata, lui ha sempre tentennato non facendo altro che illuderla. Infatti spesso si sono visti all’esterno dello studio e non hanno mai nascosto di aver dormito insieme. Luca ha sempre detto di provare affetto, ma è sicuro che non si trasformerà mai in amore. Per questo motivo ha ricevuto sempre critiche. Ecco a cosa assisteremo domani.

Luca, l’eterno indeciso

Durante un ballo Luca le chiederà di parlare davanti a un caffè. Elisabetta lascerà lo studio in lacrime, così Maria De Filippi le farà delle domande quando rientrerà. Lei risponderà di essere molto presa dall’uomo, il quale in settimana le ha chiesto con insistenza come procede la frequentazione con Marco. Luca deciderà di riprovarci, ma poi farà nuovamente un passo indietro chiedendole scusa. Marco interverrà invitandolo a non darle più fastidio se per lui la relazione non può avere un proseguo. Secondo Gianni Sperti Luca non fa altro che cercarla perché ha capito che insieme catturano l’attenzione del pubblico. Davanti a simili accuse il diretto interessato resterà in silenzio senza replicare.

Gemma contro Isabella

“Quando lui si relazionava con te non ho mai chiamato Aldo, lui me l’ha lasciato quando è finita con te…Non mi sarei mai permessa di entrare a gamba tesa in una vicenda in corso, tu sapendo che era uscito con me te ne dovevi stare un po’ laterale”. Isabella Ricci ha esordito con questo discorso che ha raccolto tantissimi consensi nello studio. Infatti ha criticato il modo di fare di Gemma, ma allo stesso tempo ha deciso di non approfondire la conoscenza di Aldo. La dama torinese critica molto la sua razionalità mentre Isabella non concorda con il suo modo di fare molto impulsivo. Affrontano i rapporti sentimentali in modo del tutto diverso. Fino ad ora non si sono mai punzecchiate, però con l’intromissione di Gemma nella sua frequentazione le cose sono cambiate. Per scoprire come andranno a finire le cose, non ci resta che attendere.

