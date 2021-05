Uomini e Donne scandalosa Gemma, imbarazzo in studio: cosa ha fatto la 72enne

Ancora una volta Gemma Galgani si prepara per dare spettacolo a Uomini e Donne: la dama del trono Over è protagonista delle anticipazioni che riguardano la trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Una scena che ha incendiato lo studio: così l’hanno descritta le persone che, presenti alla registrazione in studio, hanno diffuso le prime anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne.

Ad attirare l’attenzione del pubblico nei prossimi giorni sarà ancora una volta Gemma Galgani, uno dei volti più noti della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Gemma Galgani: sfilata con can can e sorpresa finale

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni del programma, pare che la dama torinese si sia lanciata in una sfilata decisamente piccante, scegliendo di indossare un abito che ha messo in mostra tutte le sue grazie. Naturalmente, è giunta puntuale la reazione di Tina Cipollari, da sempre acerrima nemica della Galgani. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto in studio.

Anche quest’anno Uomini e Donne si avvia alle battute finali: la trasmissione si prepara al consueto stop in vista dell’estate e per l’occasione Maria ha organizzato un’ultima sfilata che permetta alle dame di mostrarsi in tutta la loro bellezza, prima di dedicarsi alle vacanze durante la bella stagione. Il tema della sfilata che vedremo è “Sogno di una notte di mezza estate” e a colpire l’attenzione di tutti è stata Gemma Galgani che non si è mai tirata indietro quando è arrivato il momento di mostrare il suo lato sexy.

Stando alle anticipazioni pare che la dama torinese abbia deciso di sfilare sulle note di una celebre canzone, quella che simboleggia la danza del can can. L’esibizione ha sollevato però molte critiche: durante il balletto Gemma ha inavvertitamente sollevato la gonna mostrando la biancheria intima rosa.

Aldo e Gemma: la confessione del cavaliere a Uomini e Donne

L’episodio ha scatenato i commenti di Tina Cipollari: la vamp non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti della donna che da diversi anni cerca l’amore in trasmissione, circostanza sottolineata anche da Gianni Sperti. Anche questa volta non le avrà risparmiato qualche critica piuttosto accesa, ma le anticipazioni rivelano anche che Gemma sia stata in grado di portarsi a casa la vittoria in questa stagione di sfilate.

Anche la dama torinese, come gli altri protagonisti maschili e femminili del parterre, è stata impegnata nella registrazione delle ultime puntate del celebre dating show: i telespettatori potranno assistere presto ad un vero e proprio colpo di scena. La donna è in procinto di ammettere di provare ancora qualcosa nei confronti di Aldo Farella. Nel frattempo, però, il cavaliere aveva già deciso di conoscere meglio Isabella, che si è resa conto dei sentimenti già nati tra Aldo e Gemma e ha deciso di fare un passo indietro. Sarà proprio la confessione del cavaliere a sparigliare ancora una volta le carte in tavola: Aldo lascerà tutti senza parole, ammettendo che per lui Gemma è solo un’amica.