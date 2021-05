Gianni Sperti, avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima

Gianni Sperti è un opinionista di Uomini e Donne. Con la collega Tina Cipollari commenta le vicende sentimentali dei partecipanti del programma. Non tutti sanno che ha una sorella. È semplicemente stupenda, del resto la bellezza è una caratteristica di famiglia.

Avete mai visto la sorella di Gianni?

Gianni è riuscito ad avere visibilità nel piccolo schermo cimentandosi nel ballo. Infatti tutti ricorderanno senza dubbio le varie esibizioni che ha fatto anche durante le prime edizioni di Amici. A un certo punto ha messo da parte le scarpe da ballo e da anni ormai è uno dei pilastri centrali di Uomini e Donne. Con il suo occhio clinico non lascia scampo a nessuno. In questi giorni ha di nuovo espresso un suo parere su Armando Incarnato, Luca Cenerelli e Biagio Di Maro. Crede che loro siano solo alla ricerca di popolarità, dal momento che non riescono a costruire nulla con le dame del parterre femminile. Molti telespettatori non sono a conoscenza del fatto che lui ha una sorella. Ecco delle informazioni interessanti sul suo conto.

Un rapporto speciale

La famiglia di Gianni è molto numerosa: ha due fratelli maggiori, Enzo e Luciano, e una sorella minore di nome Cinzia. Con lei Gianni ha condiviso la passione per il ballo: “Mi iscrissi con mia sorella Cinzia a una scuola di Rock and Roll e partecipai, vincendo, a vari campionati..Poi un giorno, quella scuola chiuse e io rimasi a piedi fino a quando mia sorella non arrivò a casa e disse: ‘Hanno aperto una scuola di danza moderna a Pulsano. Mamma iscrivimi’. Naturalmente, anch’io mi fondai da mia madre e le chiesi di essere scritto come Cinzia”. Non si hanno molte informazioni su Cinzia, dato che ha anche il profilo Instagram privato. A differenza del fratello non ama stare davanti ai riflettori. Infatti si conosce il suo volto grazie ad alcune storie che Gianni pubblica. La maggior parte degli italiani sostiene che sia una bella donna, con uno sguardo magnetico. Non si somigliano molto per alcune caratteristiche (per esempio il colore degli occhi), anche se alcuni sostengono l’esatto opposto.

“Tu sei qui solo per visibilità”

Gianni in questi giorni non sta dando un attimo di tregua a Luca, il quale non riesce a prendere una posizione con Elisabetta Simone. La donna è palesemente innamorata e lui non si allontana. Stesso l’uomo ha detto che c’è affetto, ma sa che non potrà trasformarsi in qualcos’altro. Gianni, senza giri di parole, ha espresso il suo pensiero. Crede che il suo sia un modo per restare più sembra possibile davanti alle telecamere. Stesso discorso vale sia per Armando che per Biagio. Quest’ultimo ha messo la parola fine alla conoscenza di Sabrina per motivi non del tutto credibili. A breve quest’edizione giungerà al termine. Quali amori avranno un futuro e quali termineranno una volta spente le telecamere?

