Amici, qual è il vero nome di Sangiovanni e perchè si chiama così

E’ uno dei finalisti di Amici 2021 e ha già conquistato il pubblico. Sangiovanni, il giovane cantante di Vicenza, porta questo nome singolare, ma non tutti sanno perchè si chiama così. C’è infatti un motivo curioso. Ecco quale

Un’ esperienza ricca di soddisfazioni

Classe 2003 Sangiovanni, all’anagrafe è Damian Giovanni Pietro. Di lui sappiamo che ha avuto un passato difficile tra i banchi di scuola, per non essere stato capito neanche dai professori. Come ha raccontato sua mamma, il 18enne ha sofferto tanto per questa cosa, così tanto da tirare i pugni contro il muro.

Riuscire ad entrare nella scuola di Amici per lui è stato come una sorta di rivincita e il cantante durante il suo percorso, ha potuto dimostrare il suo talento, conquistando in breve tempo tantissimi fan. Nella scuola dei talent più famosa d’Italia, Sangiovanni ha vinto già prestigiosi premi, come il disco di Platino, raggiungendo nel contempo, ascolti altissimi sulle sue piattaforme digitali.

La finale di Amici e l’amicizia con Madame

Sangiovanni è uno dei finalisti di Amici: l’attesissima ultima puntata di questa edizione, andrà in onda proprio stasera 15 maggio e pare proprio che il pupillo di Zerbi, sia il favorito alla vittoria. Tuttavia la serata si preannuncia ricca di colpi di scena, tenendo conto del fatto che insieme a lui, gareggeranno per il premio finale Aka7even e Deddy, oltre alla ballerina Giulia Stabile, la sua fidanzata.

Il cantante vicentino inoltre è un grande amico di Madame. Si sono conosciuti perchè provengono dalla stessa zona. E’ stata proprio la cantante, rivelazione di questo Sanremo a farlo notare dalla Sugar Music, ancor prima che Sangiovanni varcasse la porta di Amici.

Sangiovanni, perchè si chiama così

Una cosa che incuriosisce molto del cantante di Amici è il suo nome: Sangiovanni. Perchè si chiama così? In realtà è stata la stessa Maria De Filippi a spiegarne il motivo, proprio durante la prima puntata del programma. Lui si chiama Giovanni e ha aggiunto san perchè tutti gli hanno detto che non ha la faccia da bravo ragazzo. Insomma, non sembra proprio un santo!

Santo o no, Sangiovanni alla fine si è dimostrato un ragazzo molto sensibile. All’interno della scuola di Amici ha conosciuto Giulia e i due oggi sono innamorati. Giulia ha dato il suo primo bacio al cantante e la loro relazione ha intenerito i cuori dei fan.

Il primo CD di Sangiovanni contiene tutte le canzoni presentate nel programma come Guccy Bag, Lady, Tutta la notte, Hype e Malibu.