Serena Marchese, avete mai visto il fidanzato? Chi è, amore folle dopo Amici

Stasera, sabato 15 maggio, ci sarà l’attesissima finale di Amici di Maria De Filippi. Stavolta i finalisti sono cinque: due ballerini e tre cantanti. Tra questi purtroppo non c’è Serena Marchese. Una volta lasciato il talent show, ha potuto riabbracciare il suo fidanzato. Ecco alcune informazioni sul suo conto.

Avete mai visto il fidanzato di Serena?

Serena è entrata nella scuola grazie ad Alessandra Celentano, la quale si è sempre dichiarata entusiasta di lavorare con lei. È un’ottima ballerina, con una tecnica sorprendente tale da farla cimentare in qualsiasi genere di ballo. Non a caso ha sempre dato del filo da torcere alle compagne d’avventura Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. Serena si è sempre esibita sul palco senza essere accompagnata da effetti speciali perché ha sempre tenuto alta l’attenzione del pubblico con la sua arte. Purtroppo non è riuscita ad arrivare in finale perché è stata mandata via. Sicuramente farà il tifo da casa a Sangio, Deddy, Alessandro, Giulia e Aka7even. Nel frattempo si sta godendo la famiglia e il fidanzato. Quest’ultimo ha suscitato tanta curiosità negli utenti social, di conseguenza si sono ottenute delle informazioni interessanti.

Curiosità su Alessio

Il fidanzato si chiama Alessio Baglieri, è originario di Siracusa e ha 21 anni. Osservando il profilo Instagram, si possono notare gli scatti di coppia e varie passioni come il calcio. Secondo fonti attendibili si dice che Alessio frequenti l’istituto alberghiero. Pare che i due siano fidanzati da anni e risultano sempre essere affiatati. Molti concordano nel confermare che insieme stanno benissimo: lei è piccina dotata di una bellezza stratosferica mentre lui ha un fisico atletico, capelli tendenti al biondo e occhi chiari. Il ritorno a casa di Serena sarà sicuramente stato molto bello, dato che da parecchio non si sono visti. “Sono emozioni che a parole non si possono descrivere. So soltanto che ti amo tantissimo e che spero che la vita ti inizi a dare ciò che meriti”, ecco le parole che il ragazzo ha scritto per la sua dolce metà.

Leggi anche -> Amici 20, ecco tutte le novità dell’attesissima finale: ospiti e spoiler

Un contratto di lavoro

Anche se Serena non è arrivata in finale, Alessandra Celentano le ha voluto fare una sorpresa prima che lei salutasse tutti. “Spero che tu prenda questa esperienza come inizio della tua carriera…hai fatto un bellissimo percorso…tu sei nata per ballare, cioè questo tu devi metterlo in testa. Sai quante persone vorrebbero essere come te? Non sei all’apice, ma sei sulla buona strada”. Dopo queste belle parole, le ha presentato Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma. Ha proposto un contratto a Serena che partirà dal primo giugno, quindi per lei avrà inizio questa nuova avventura. La compagnia di ballo sta lavorando sodo per il prossimo evento e lei ne farà parte. Del resto Amici rappresenta un trampolino di lancio di tanti giovani talenti. Basta pensare a Emma Marrone ed Elena D’Amario.

Leggi anche -> Serena Marchese, le foto sexy della ballerina fuori da Amici: una bomba