Amici 20, ecco tutte le novità dell’attesissima finale: ospiti e spoiler

A breve andrà in onda su canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi. Stavolta i finalisti sono cinque e non quattro come le precedenti edizioni. Secondo le anticipazioni sarà una puntata spettacolare, ricca di colpi di scena e con tanti ospiti d’eccezione. Ecco tutti i dettagli.

Novità dell’attesissima finale di Amici

Tra gli ospiti non mancheranno Pio e Amedeo. Il duo comico ha cavalcato l’onda del successo grazie al programma Felicissima sera. Hanno invitato anche Maria De Filippi, con la quale si sono divertiti mettendo in scena un simpatico siparietto. Adesso torneranno nello studio del talent show proponendo al pubblico una nuova performance. La finale avverrà in diretta e il pubblico potrà dare un proprio parere attraverso il televoto. Tuttavia il voto sarà combinato con quello della giuria: il 50% da una tecnica presente in studio e il 50% dal pubblico che voterà da casa. Si potrà mandare un messaggio a un numero o lasciare il voto sul sito web. Saranno i telespettatori a scegliere alcune sfide da far fare ai ragazzi e colei che consegnerà la coppa della vittoria sarà Gaia Gozzi. Per il vincitore di questa edizione ci sarà un premio di 150.000 euro, per quello di categoria ci sarà un premio di 50.000 e, non mancherà il premio Tim della critica. Quest’ultimo sarà decretato da una giuria composta da persone di spicco di determinate testate quotidiane. Anche questo premio avrà un valore di 50.000. Ci sarà anche il premio Siae per il miglior testo e della Radio per l’inedito preferito.

I tre cantanti

Deddy è un cantautore di 19 anni. Non avrebbe mai pensato di arrivare a un simile traguardo, anche perché a differenza dei compagni d’avventura ha studiato tardi il canto. Grazie al talent show ha conosciuto la fidanzata Rosa Di Grazia che sicuramente farà il tifo da casa per lui. Sangio è il più giovane della classe di quest’anno. Non a caso ha festeggiato il compleanno a gennaio e ha ricevuto una bella sorpresa dalla fidanzatina Giulia. È sempre stato apprezzato per la sua creatività e talento canoro. Molti credono che sarà lui ad ottenere la vittoria, ma non è detta l’ultima parola. Altri, infatti, sostengono che Aka7even gli darà del filo da torcere. Ha 21 anni ed è un cantautore. Durante l’anno si è avvicinato alla ballerina Martina Miliddi, ma le cose non sono andate a buon fine. Sarà sicuramente una bella sfida.

Leggi anche -> Amici 21, Giulia Stabile scrive al fidanzato Sangiovanni | Le paure e i dubbi della ballerina

I due ballerini

Per quanto riguarda i ballerini, ci sono Giulia (19 anni) e Alessandro (21 anni). Lei è una persona estremamente timida e tenera, però quando si esibisce diventa l’esatto opposto. Stefano De Martino non smette mai di farle complimenti per l’energia che trasmette. Infine Alessandro è un ragazzo con una buona tecnica. È entrato nella scuola attraverso una sfida e ha subito catturato l’attenzione di Alessandra Celentano. In questo caso risulta davvero difficile fare una previsione, essendo entrambi una forza della natura.

Leggi anche -> Amici, una sorpresa inaspettata per il ballerino Alessandro VIDEO