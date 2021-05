Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco come sta Filippo

Michelangelo Tommaso è uno dei protagonisti della soap opera Un posto al sole. Da anni riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio del copione avvincente e del formidabile cast. Michelangelo presta il suo volto a Filippo Sartori, il quale sta facendo preoccupare i fan per dei motivi di salute. Ecco cosa sta succedendo.

I fan preoccupati per Filippo

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal 1996 ed è ambientata nel capoluogo campano. È la prima soap opera prodotta interamente in Italia ed è anche la più longeva. Le vicende ruotano attorno all’amore, ai problemi sociali, al surreale, alla cronaca nera e tanto altro ancora. Non mancano episodi polizieschi, omicidi, sequestri di persona e anche storie di camorra. Questa è la chiave del successo e lo sa bene Wayne Doyle, ovvero colui che ha ideato e scritto il format originale per l’Italia di Un posto al sole. La storia racconta della vita dei condomini del palazzo Palladini situato a Posillipo di fronte al mare. Uno di questi è Filippo Sartori. In questi giorni sta facendo preoccupare i fan. Ecco il motivo.

Ecco come sta Filippo: l’indizio

Filippo Sartori ha appassionato gli italiani con la storia d’amore con Serena (Miriam Candurro) che lo ha reso padre di una splendida figlia di nome Irene (Greta Putaturo). Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni la donna è in attesa di un altro bambino. Potrebbe essere un bel momento per Filippo se non fosse per dei problemi di salute. Infatti la felicità sarà rimpiazzata da attimi di ansia. In effetti questi problemi di salute sono fonte di preoccupazione, dal momento che gli sviluppi sono imprevedibili. Durante una conversazione con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo ha parlato di un mal di testa che lo assilla da giorni. L’uomo tenderà a sottovalutare il fastidio, però cambierà atteggiamento perché saranno sempre più frequenti. Dopo essersi rivolto al professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca), Filippo si è sottoposto a un esame specifico. L’esito sarà del tutto inaspettato: il medico gli dirà che la situazione è preoccupante. Come se non bastasse dovrà prendere una decisione su come procedere il più presto possibile. Probabilmente dovrà affrontare un viaggio e ciò significherà non vederlo per un po’ nella soap opera? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Un passato tormentato

Filippo è il classico bravo ragazzo della porta accanto. Tuttavia ha avuto un passato abbastanza burrascoso. Infatti prima di sposare Serena, è stato con una ragazza di nome Carmen, ovvero l’attrice Serena Rossi. Hanno avuto un bambino, morto in circostanze spiacevoli: al mare travolto dalle onde. Filippo ha ritrovato la felicità, ma dopo la notizia ha deciso di andare con Serena e Irene in Germania. Quando tornerà a Napoli, i telespettatori non sapranno ancora cosa sta vivendo.

