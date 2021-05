Un anno senza Ezio Bosso: ci rimane la sua Bellezza

A un anno di distanza risuona ancora forte l’eco dell’assenza di Ezio Bosso, artista inarrivabile e uomo esemplare.

Il 14 maggio 2020 ci lasciava uno degli uomini più grandi della nostra epoca: Ezio Bosso. Pianista, compositore, direttore d’orchestra, la sua assenza continua ancora oggi ad essere dolorosa e ingombrante non solo per coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, ma per tutti quelli che sono stati conquistati dalla sua musica. Genio delle note, artista del suono e uomo di incommensurabili grandezza e profondità, aveva la capacità di smuovere qualsiasi animo non solo con la bacchetta ma anche con le parole in un misto di incantevole magia e disarmante umiltà.

Il genio Ezio Bosso

Ezio Bosso si avvicinò alla musica all’età di quattro anni, grazie ad una prozia pianista e al fratello musicista. Ha raccontato di aver conosciuto in conservatorio Oscar Giammarinaro, che in seguito divenne il cantante degli Statuto, e per circa un anno e mezzo suonò con questo gruppo con il nome d’arte di Xico, fin quando ne sarebbe stato cacciato, disse scherzando, “perché producevo troppe note”.

In giro per l’Europa

Ma non fu certo questo a fermarlo. A soli 16 anni esordì come solista in Francia e incominciò a girare per le orchestre di tutta Europa. Fu però l’incontro con Ludwig Streicher a segnare la svolta della sua carriera artistica, indirizzandolo a studiare Composizione e Direzione d’Orchestra all’Accademia di Vienna. Da quel momento in poi, non ha mai smesso di far brillare la sua musica in tutto il mondo: Sidney, Buenos Aires, Londra, Parigi, il suo linguaggio semplice e universale ha conquistato tutti. Del resto, lui stesso affermava:

“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”.

Ezio Bosso al Festival di Sanremo

Un talento che è sbocciato anche in Italia, quando nel 2016 Carlo Conti lo aveva invitato come ospite d’onore al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston Ezio Bosso aveva eseguito “Following a bird”, composizione contenuta nell’album The 12th Room. Era bastata quell’esibizione a farlo schizzare nelle classifiche e a far risuonare in tutto l’universo quella musica potente, diretta, maestosa come l’uomo che l’aveva partorita.

Grandezza e umiltà

Un uomo la cui grandezza si è sempre sposata perfettamente con la sua umiltà. Ezio Bosso era semplice, puro, autentico, innamorato dell’orchestra e della vita:

“Sul palco sono senza spartito, faccio tutto a memoria. Quando dirigo è come se avessi tutti i suoni scritti, primi e secondi violini, violoncelli, bassi, flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe, tromboni, percussioni, io li ho davanti, per me è un contatto visivo, dirigere con gli occhi, con i sorrisi, mando anche baci quando qualcuno ha fatto bene”.

Per lui, la malattia degenerativa non è mai stata sintomo di fragilità ma di resilienza, non di chiusura ma di apertura al mondo e alla sua Bellezza. Ed è proprio la Bellezza della sua musica, del suo spirito e dei suoi insegnamenti che ancora oggi abita il mondo e ci dimostra come la morte non sia un limite alla vita ma solo il suo mutare in un’altra forma.