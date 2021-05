Cecilia Rodriguez ha ceduto al ritocchino? Il prima e il dopo della showgirl

Cecilia Rodriguez è stata una delle protagoniste della consueta rubrica irriverente di Striscia la Notizia, “Fatti e Rifatti”. La bellissima sorella di Belen è ricorsa ai ritocchini?

Ritocchini si o ritocchini no?

Nella puntata di ieri di Striscia la Notizia, la rubrica “Fatti e Rifatti” si è concentrata su Cecilia Rodriguez. Come spiega Gerry Scotti, la showgirl è sempre presente come ospite a L’Isola dei Famosi per fare il tifo al fidanzato, Ignazio Moser. Il tg satirico quindi decide di ripercorrere il suo passato televisivo, ripescando alcune immagini di ieri e passando anche dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove per l’appunto ha conosciuto il suo attuale compagno.

“Una partecipazione – sottolinea Gerry – che le ha lasciato il segno”. La battuta è chiara. Subito dopo la scanner test del programma infatti rivela qualche ritocchino apportato nel tempo: “Naso e seno non hanno superato la prova. Dal confronto sembra che Cecilia abbia dato una bella limatina al naso”. Viene precisato. E Gerry Scotti rincara la dose: “È una starlette molto social, si è rifatta il profilo”. E ancora: “Anche il seno ha subito una ritoccatina, è cresciuto. Cecilia a furia di ritoccarsi è sempre più giovane.”

Ma è proprio così? Cecilia Rodriguez si è rifatta? Durante un’intervista rilasciata a DIpiù, la showgirl ha ammesso di essersi rifatta il seno, ammettendo di averlo “ingrandito” dopo aver subito un drastico dimagrimento. Sulle parti del viso non ci sono dichiarazioni ufficiali, anche se più volte ha ribadito che i lineamenti e labbra carnose sono frutto di madre natura.

Cecilia Rodriguez e la polemica con Giulia Salemi

Cecilia Rodriguez ultimamente è balzata sulle pagine di cronaca rosa per alcune sue considerazioni dette nei confronti di Giulia Salemi, nella trasmissione di Tommaso Zorzi, Punto Z. “L’ho conosciuta qualche anno fa per dei lavori che abbiamo fatto insieme”, ha fatto sapere. “Un rapporto civile, no?”, le ha poi chiesto l’ex vincitore del Grande Fratello Vip. La risposta della Rodriguez non si è fatta attendere, scatenando un polverone anche sui social, tra chi difende la Salemi e con Iannone che prende le distanze.

“Posso dirti la verità? Sì, all’inizio tutto bene, poi… Non è perché si è fidanzata con Francesco Monte, mio ex fidanzato, ma una che ti dice ‘amica amica amica’… Certo, poteva farmi una telefonata quando è andata al Grande Fratello, sono cose che si fanno. Ma ho visto una ragazza che in quel momento si voleva… C’era una mezza storia con mio fratello (Jeremias Rodriguez, ndr), sua mamma aveva detto che Iannone la chiamava… Ho fatto uno più uno più uno…”.

Sempre al fianco di Ignazio Moser

In questo periodo Cecilia Rodriguez sta seguendo il suo fidanzato Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. La puntata del 10 maggio per il naufrago però non è stata molto positiva. Impegnato ad aiutare i compagni a raccogliere la legna per il fuoco, il ciclista si fa male ad un piede e per questo motivo si vede costretto a rinunciare alle sfide successive.

“Non sto passando un bel momento” – fa sapere, dispiaciuto, confessando di sentire la mancanza della sua Cecilia Ma Ilary gli riferisce, che la sorella di Belen non è presente in studio per sua sfortuna. Alla fine Moser si ritrova pure in nomination per l’eliminazione. Che si stia già per concludere la sua avventura nel reality?