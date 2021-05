Samantha De Grenet con le stampelle: ecco cosa sta succedendo all’ex gieffina

Samantha De Grenet si trova ad affrontare un problema di salute: dopo la lotta al tumore al seno, la showgirl deve fare i conti con un problema alla gamba. Ecco cosa sta succedendo ad una delle recenti protagoniste del Grande Fratello Vip.

Samantha De Grenet si è mostrata su Instagram mentre indossava delle stampelle: i fan della showgirl si sono subito preoccupati dal momento che la donna era apparsa in perfetta salute fino a poco tempo fa.

Immediati i commenti dei follower, ma anche dei tanti amici che hanno condiviso con la De Grenet l’esperienza dell’ultimo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, come Dayane Mello e Filippo Nardi.

Samantha De Grenet ferma per un mese: infortunio per la showgirl

La donna ha voluto spiegare la situazione ai follower raccontando cosa le sta succedendo: sui social network Samantha ha raccontato di essere costretta a muoversi con le stampelle a causa di una lesione abbastanza complicata che ha interessato menisco, osso, legamento collaterale ed edema. Il problema è stato scoperto dopo una risonanza magnetica ed un’accurata visita specialistica alla quale si è sottoposta la soubrette.

La De Grenet ha anche spiegato ad amici e seguaci che al momento non può essere operata e proprio per questo motivo dovrà indossare le stampelle per un periodo piuttosto lungo: non potrà appoggiare la gamba a terra per un mese, questo è il divieto assoluto che le è stato imposto. Ma non è tutto: la 45enne dovrà sottoporsi ad una lunga terapia per riuscire a guarire del tutto.

Nonostante si trovi ad affrontare un momento non particolarmente sereno, Samantha si è mostrata sui social così come siamo abituati a vederla, sorridente ed ottimista, pronta a combattere e vincere l’ennesima battaglia della sua vita. Non sono chiari, però, i motivi dell’infortunio che la costringe a stare ferma per diverso tempo.

La De Grenet con le stampelle a causa del padel? Seguaci preoccupati

Uno degli utenti, incuriosito, ha però chiesto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi se la causa di questo problema sia da ricercare nel gioco del Padel. La De Grenet ha confermato con un “Credo di sì”. Probabile, dunque, che l’infortunio sia da ricollegare al gioco del padel, uno degli sport più in voga al momento. Si tratta di una specie di tennis che da qualche anno è in voga tra i personaggi più famosi del mondo dei social e dello spettacolo.

Samantha ha già dimostrato di avere un temperamento da guerriera: qualche anno fa ha dovuto fare i conti con un tumore al seno che ha segnato la sua vita: non si è mai arresa, potendo contare anche sul sostegno della sua famiglia. Innamoratissima del marito Luca Barbato, che ha sposato due volte e mamma orgogliosissima di Brando, un ragazzo ormai adolescente. Negli ultimi anni la showgirl ha ricucito un legame importante anche con la sorella Ilaria : in passato le due avevano avuto qualche screzio e non si erano rivolte la parola per alcuni mesi.