Albano e Romina, la casa che fu il loro tempio d’amore: la villa da sogno

L’amore tra Albano e Romina ha fatto sognare per anni il pubblico italiano: i due sono stati a lungo compagni nel lavoro e nella vita e hanno condiviso la quotidianità in una casa da sogno, la tenuta Carrisi in Puglia.

Una coppia nella musica e nella vita: questo sono stati Romina e Albano, il duo simbolo di un amore che si è fatto solido attraverso la creazione di una famiglia con 4 figli.

La separazione dei due artisti ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i fan che in questi anni hanno seguito le loro vicende personali e professionali, sviluppando una vera e propria passione nei confronti di Albano e Romina.

Albano e Romina: la vita a Cellino San Marco prima della separazione

Albano e Romina si sono conosciuti grazie ai film girati dal cantante pugliese agli esordi della sua carriera: è stato amore a prima vista e dopo qualche tempo hanno deciso di sposarsi. Dopo il matrimonio i due hanno deciso di andare a vivere nella casa del cantante dalla voce tonante, nella tenuta di Cellino San Marco, una villa a dir poco lussuosa circondata da tanti ettari di verde e con diverse depandance.

C’è chi ha definito questa casa come un tempio del loro amore, il luogo in cui sono cresciuti i loro figli e dove tutto continua anche dopo la separazione. Oggi, infatti, Romina vive ancora nella tenuta, nonostante non sia più la moglie di Albano che qui continua la produzione dei suoi vini, diventati celebri. La Power trascorre le sue giornate in una delle case della tenuta, proprio a pochi passi dall’abitazione dell’ex marito e della attuale compagna Loredana Lecciso: tra le due i rapporti non sono particolarmente idilliaci.

La tenuta di Cellino San Marco si presenta come un agglomerato di case immerse in circa 60 ettari di bosco, il Bosco Aurito, nel quale con il tempo, oltre alle abitazioni, sono stati creati anche un agriturismo con annessa fattoria e un ristorante. Un posto davvero incantevole che rispetta il paesaggio naturale del territorio pugliese in cui è inserito: questo è il luogo che Albano ama fortemente.

Anche la casa in cui vive il cantante è curata nei minimi dettagli: molto grande e accogliente, è arredata secondo i gusti di Albano, in modo semplice e rustico, con i ricordi di famiglia e della carriera della grande voce italiana.

Carrisi-Power, il duo della musica italiana di nuovo in tour

Sebbene a livello personale le cose non siano tornate come prima, dopo 12 anni di separazione professionale Albano e Romina hanno deciso di tornare a calcare il palcoscenico insieme con grande piacere del pubblico. Prima dello scoppio della pandemia che ha bloccato gli eventi, il duo artistico aveva programmato un tour all’estero, nei paesi dell’Est Europa dove la loro musica è molto apprezzata.

A chi si è chiesto il motivo di questo riavvicinamento professionale, il cantante pugliese ha risposto di aver pensato in primo luogo alla volontà del pubblico: “La gente ama vederci assieme, in fondo siamo stati insieme tanti anni. Non ho permesso alla nostra separazione di distruggermi la vita” , ha dichiarato il Carrisi.