UeD, Samantha e Alessio si confessano dopo la scelta: “L’intimità…”

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono usciti da Uomini e Donne come una coppia, dopo un percorso intenso e turbolento davanti le telecamere di Canale 5. Adesso stanno vivendo il loro amore lontani dai riflettori, ma hanno voluto aggiornare i loro fan, svelando retroscena inediti sul loro presente.

Come Samantha ha scelto Alessio

I telespettatori di Uomini e Donne, lunedì scorso, hanno assistito alla scelta di Samantha Curcio che come sappiamo è ricaduta su Alessio Ceniccola. La tronista ha seguito un modo tutto suo nella procedura della scelta, optando di comunicare la sua decisione ad Alessio, in presenza di Bohdan, in principio ignaro di non essere lui il prediletto.

Samantha ha usato parole bellissime per Alessio, che hanno avuto tutto il sapore di una vera e propria dichiarazione d’amore: “Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo. Sei il primo uomo che io penso quando mi sveglio, sei il primo che penso quando parlo con le mie amiche”.

Come vanno oggi le cose

Lui a sua volta l’ha ascoltata con attenzione ma con grande attesa, tanto che ad un certo punto le ha anche detto: “Se non sono io la scelta guarda che la prendo male eh”. Poi l’ha stretta in un caldo abbraccio, tra gli applausi dei presenti in studio

Samantha e Alessio sono usciti dal programma da un pò di giorni, ma solo dopo la messa in onda della registrazione della loro scelta, è stato possibile divulgare qualcosa in più su come stanno procedendo le cose tra loro. Recentemente durante un’intervista rilasciata al Magazine del programma che li ha fatti incontrare, hanno svelato che stanno vivendo emozioni fortissime.

“Ci sembra di stare insieme da tanto tempo – ha fatto sapere la coppia – Fin dalle prime ore eravamo sereni, spontanei e la complicità che c’era all’interno del programma si è moltiplicata [..] Le prime ore le abbiamo trascorse a parlare e ancora a parlare. Ci siamo voluti raccontare ogni sensazione vissuta all’interno del percorso. È stato assurdo. […] Stare senza telecamere, per la prima volta, è stato indescrivibile. Non riuscivamo a realizzare: ci toccavamo la faccia con le mani per capire se fossimo veri. Siamo rimasti appiccicati con la paura che ci saremmo divisi, a fissarci negli occhi, baciarci e abbracciarci. È bellissima questa complicità fisica che c’è tra noi.”

Molto orgogliosa di Alessio

Poi hanno aggiunto che in questi giorni si stanno dividendo tra le case dell’uno e dell’altra ma facendo attenzione a non essere troppo opprimenti: “Non ci serve organizzare grandi cose, ma stiamo bene con ciò che è semplice.” Hanno sottolineato, aggiungendo che a distanza di qualche giorno dalla scelta si sentono ancora frastornati: “Ora vogliamo continuare a viverci nella quotidianità. […] Non abbiamo piani, vogliamo solo continuare a fare quello che ci fa stare bene.”

Samantha ha riferito che è molto orgogliosa del suo fidanzato, anche se non ha ancora perso del tutto quella paura che l’ha accompagnata durante il suo percorso a Uomini e Donne. Ha specificato che non è ancora in grado di confidarsi apertamente con Alessio, ma che alla fine riesce a dimostrargli tutto con i fatti.

“Spero che lui sappia che provo tanta stima per il ragazzo che è: una persona versatile, simpatica, altruista, gioiosa, in pace con il mondo. È incredibilmente affettuoso nei miei confronti.” Ha dichiarato l’ex tronista