Sossio Aruta abbraccia e bacia lei | E non è la sua Ursula

Durante l’edizione indimenticabile del Grande Fratello Vip, del 2019, fu soprannominato il ‘leone’ e in quell’occasione ribadì il suo amore per Ursula ma questa volta Sossio Aruta abbraccia e bacia una persona che non è la sua compagna.

Il pubblico da casa ha imparato a conoscere ed apprezzare la simpatia di Sossio Aruta fin dai tempi in cui partecipò, in veste di cavaliere, al Trono Over di Maria De Filippi. Successivamente il suo carattere e il suo estro sono spiccati in modo maggiore quando è entrato nella Casa più spiata d’Italia in veste di concorrente. Nel 2019, Sossio ha partecipato all’indimenticabile prima edizione condotta da Alfonso Signorini del Grande Fratello Vip ed in quell’occasione ha dimostrato la sua grinta e la sua tempra, soprattutto negli scontri con un altro importante personaggio noto, Antonio Zequila.

Così, grazie al Grande Fratello Vip, Sossio si è guadagnato il nomignolo di ‘leone’ dal cuore impegnato per la sua compagna, Ursula Bennardo, conosciuta nello studio di Maria De Filippi e con la quale ha una meravigliosa bambina.

Adesso, però, il leone del Grande Fratello Vip viene pizzicato mentre bacia e abbraccia una persona che non è la sua compagna Ursula. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Sossio Aruta abbraccia e bacia una donna: chi è?

Nella vita di Sossio Aruta non c’è solo l’amore per la sua compagna Ursula e per la loro meravigliosa bambina ma anche un’altra donna ha spazio nel suo cuore e a lei rivolge la sua speciale dedica. Di chi si tratta?

L’ex gieffino rivolge il suo amore e la sua dolcezza alla sua tanto cara mamma, nel giorno della Festa della Mamma, dedica a lei un commovente post pubblicato su Instagram, allegando una foto in cui abbraccia e bacia la donna con tanto affetto. Sossio Aruta ringrazia pubblicamente sua madre per tutto ciò che ha fatto per lui e si ritiene un figlio fortunato ad averla avuta come genitore.

“Grazie mamma, anche in un’altra vita ti ri-sceglierei sempre come madre” così scrive in quest’emozionante dedica d’amore per sua madre, dimostrando ancora una volta il cuore sensibile del leone del Grande Fratello Vip e il suo stretto legame con la famiglia.

Sossio Aruta, però, non dimentica la donna della sua vita, nonché mamma di Bianca, Ursula Bennardo che ha voluto ringraziare per averle regalato il bene più prezioso, la loro figlia: “Sei una mamma speciale e meravigliosa” ha scritto.

Sossio Aruta amato dal pubblico

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato molto amato dal pubblico italiano soprattutto per la schiettezza e l’umiltà che lo contraddistingue.

Infatti Sossio Aruta con sincerità non ha avuto problemi ad ammettere di avere avuto dei piccoli problemi economici durante il periodo della pandemia. Un problema comune, purtroppo a molti italiani, e che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto problemi a dire con una diretta sui social.

LEGGI ANCHE : Sossio Aruta pensa al suo primo amore | L’ex di Uomini e Donne non dimentica

LEGGI ANCHE : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sapete dove vivono? Ecco la loro casa nel cuore della Puglia

Non solo ma Sossio ha anche aggiunto che: “Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”.