Beautiful, anticipazioni domenica 16 maggio: Katie disperata per Sally

La nuova puntata odierna di domenica 16 maggio di Beautiful riserverà grandi colpi di scena ai fan della soap americana. In modo particolare, il topic principale sarà incentrato su Sally Spectra e sulla sua malattia. Proprio in merito a questo argomento, la sua amica del cuore, Katie Logan, si è ritrovata in una situazione abbastanza complessa. Scopriamo subito nei dettagli quindi cosa accadrà nel nuovo appuntamento con i protagonisti della Forrester Corporation.

Lacrime e dispiacere

Il nuovo appuntamento con Beautiful porterà in auge il tema dell’amicizia. In modo particolare, infatti, Katie Logan sarà al centro dell’attenzione. La donna, infatti, si ritrova a parlare con Ridge e Steffy, della malattia che avrebbe colpito la sua cara amica Sally Spectra. Il padre e la figlia, infatti, non sapendo cosa stesse succedendo alla stilista, erano sul punto di volerla licenziare. Il tutto si sarebbe evoluto in quanto la donna continuava a proporre idee deludenti e progetti poco competitivi con le creazioni del duo composto da Hope Logan e Thomas Forrester. Ora che Steffy e Ridge conoscono nei dettagli le reali condizioni di salute della cara Spectra, sarebbero intenzionati a cambiare i loro piani. L’eventuale licenziamento, quindi, sarà del tutto soppiantato dai loro pensieri. Ora, infatti, pensano a trovare una soluzione giusta e corretta per la povera Sally.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni sabato 15 maggio: Wyatt e Sally tornano insieme

I ripensamenti necessari

Ormai, i fan di Beautiful, sanno benissimo che le sorti di Sally Spectra sembrerebbero essere ormai dinanzi ad un baratro. La dottoressa Penny Escobar, infatti, ha evidenziato che le rimarrebbe davvero poco tempo da poter vivere. In modo particolare, quindi, Sally ha ritenuto opportuno parlarne con la sua amica del cuore, Katie Logan. La donna, però, non ha nascosto di volerne parlare anche con Wyatt. Infatti, quest’ultimo, non appena è venuto a conoscenza di tutto ciò, ha fatto sì che mettesse in stand by la sua relazione con Flo Fulton per dare priorità alla salute della sua ex compagna.

Katie, da brava amica, ne ha parlato anche con Ridge e Steffy. Il motivo di tale dialogo è da rapportare al fatto che i due volevano licenziare la stilista. La Logan, però, si è raccomandata di non far trapelare la notizia al di fuori dell’ufficio. La Spectra non apprezzerebbe che in molti sarebbero venuti a conoscenza della sua salute precaria. Se Katie, però, ha parlato con alcune persone, è semplicemente per scongiurare che la sua cara amica potesse ritrovarsi da sola e addirittura senza un lavoro.

Beautiful e l’atteggiamento di Flo

Se da un lato le attenzioni dei protagonisti di Beautiful sono tutte rivolte alla cara Sally Spectra, c’è chi continua a pazientare ma con un piano in mente. Stiamo parlando di Flo Fulton. La ragazza, infatti, dopo aver chiuso ancora una volta con Wyatt, deve accettare questo allontanamento forzate per terze cause.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni venerdì 14 maggio: Ridge e Steffy sanno della malattia di Sally

Nelle prossime puntate, però, sarà proprio lei a fare una scoperta eclatante sulle reali condizioni di salute di Sally Spectra.