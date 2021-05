Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata del 16 maggio

La nuova puntata odierna di Domenica In sarà sempre condotta dalla padrona di casa ovvero Mara Venier. Quest’ultima avrà modo di ospitare non solo volti dello spettacolo ma anche esponenti della politica e della medicina che avranno modo di parlare a lungo della situazione dei vaccini. In studio quindi ci saranno Pierpaolo Sileri nonché Sottosegretario al Ministero della Salute. Ci saranno anche il Direttore Alessandro Sallusti, la Giornalista Giovanna Botteri e infine il Professore Francesco Vaia. Scopriamo però nei dettagli che cosa accadrà nella nuova puntata.

Vaccini, spettacolo ed attualità

La nuova puntata di Domenica In di oggi domenica 16 maggio, avrà quindi tra i topic principali ancora una volta quello relativo al covid. Oltre agli specialisti sopra menzionati, la cara Mara avrà modo di parlare anche di altro per far sì che i telespettatori possano avere anche momenti di spensieratezza e di allegria. Infatti, molti saranno anche i momenti dedicati alla musica e allo spettacolo. Tra i presenti in studio, diversi volti amati del cinema e della musica italiana ed internazionale. La conduttrice veneta, quindi, ancora una volta si ritrova a preparare i fuochi di artificio per l’appuntamento con la sua trasmissione della domenica pomeriggio.

Dal cinema alla musica

Tra gli ospiti che giungeranno nella nuova puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier avrà modo di ospitare l’attrice Sandra Milo. Quest’ultima, dopo aver ricevuto il David di Donatello alla carriera, potrà parlare a cuore aperto della sua grande soddisfazione, della sua brillante carriera e anche di essere stata la musa ispiratrice di Federico Fellini.

Non mancheranno, però, momenti e spazi dedicati alla musica in quanto ci sarà Ermal Meta che canterà il suo nuovo brano dal titolo Uno e ci sarà anche il cantante spagnolo Alvaro Soler che farà ascoltare il suo nuovo pezzo pronto per l’estate intitolato Magia. Sempre legato alla musica, la cara Mara avrà modo di collegarsi anche con Peppino Di Capri e Marco Masini. Grandi nomi della musica che continuano ad allietare la trasmissione della domenica pomeriggio condotta dalla amatissima zia Mara Venier.

Domenica In e gli avvenimenti importanti

Mara Venier ritorna con un nuovo appuntamento con Domenica In odierno e parlerà ancora una volta del caso di Denise Pipitone e lo farà grazie anche all’aiuto di alcuni ospiti studio come il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano e l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.

In realtà, la conduttrice veneta omaggerà anche il grande attore e regista Francesco Nuti per il suo compleanno e lo farà in presenza della figlia Ginevra e della mamma della ragazza Annamaria Malipiero che è stata per otto anni compagna di Francesco. Questi saranno tutti gli argomenti che Mara tratterà con grande cura e professionalità nella nuova puntata della sua trasmissione seguitissima ed amatissima dai telespettatori di Rai Uno.