Davide Donadei gioia incontenibile con Chiara | L’annuncio: “Ci siamo”

Una delle coppie più amate dai telespettatori di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due, ormai da alcuni mesi, sono usciti dalla trasmissione di Canale 5. Da quel momento, i fan li seguono con grande affetto e tanta stima. Molti sono i progetti che insieme i due stanno portando avanti. Proprio per tale ragione, è arrivato un annuncio del tutto inaspettato che ha stupito tanti dei loro sostenitori. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un grande impegno

Il percorso di Davide Donadei e Chiara Rabbi Uomini e Donne è stato davvero molto bello e apprezzato dai telespettatori. Nonostante ci fossero molti fan che le preferivano Beatrice Buonocore ma per un affetto elargito nei confronti della ragazza apparentemente sensibile e dolce, i due ormai sono seguitissimi su Instagram. Vivono la loro storia d’amore senza limiti e soprattutto con una passione ed un affetto encomiabili. Sono molto apprezzati per le loro passioni ed è proprio per tale motivo che hanno deciso di prendere la palla al balzo e fare una cosa non del tutto inaspettata. Ovviamente il tutto è emerso attraverso un post pubblicato sui social network con una didascalia che sembrerebbe chiarire il tutto.

Il percorso imprenditoriale

Sebbene Chiara Rabbi e Davide Donadei siano entrati a Uomini e Donne come due perfetti sconosciuti, la trasmissione di Canale 5 ha donato loro grande popolarità e successo anche sui social network. Sono ormai diventati da mesi dei veri e propri influencer e grazie a ciò, come spesso avviene, diventano testimonial di vari prodotti e di vari marchi. Il loro passo successivo però sembrerebbe aver preso il sopravvento. Sono diventati dei veri e propri imprenditori così come riscontrabile dalla foto pubblicata dalla ragazza sul suo profilo ufficiale.

Dalla foto quindi si può notare la didascalia scritta dalla protagonista che recita così: “Ragazze finalmente posso parlarvi di questo progetto pazzesco @2coolcollection è online! La collezione Beverly Hills è sul sito www.2cool.it , ditemi cosa ne pensate io e @davide_don1 la amiamo”. Dietro questo importante progetto sicuramente si spera che possano i due ragazzi trovare anche grande fortuna quindi nel marketing e soprattutto nel mondo del lavoro che in questo periodo di emergenza sanitaria continua ad essere abbastanza complesso.

Davide Donadei e Chiara al di fuori di Uomini e Donne

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono tra le coppie più amate ed apprezzate dai fan di Uomini e Donne. Basti pensare che, i due, sono usciti dalla trasmissione ormai da alcuni mesi ma hanno sempre ricevuto il totale consenso sia dagli opinionisti in studio sia dagli altri compagni d’avventura.

Infatti, gli altri due compagni di trono ovvero Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni, hanno sempre mostrato tanto affiatamento con Davide e soprattutto sembrerebbe però continuare ad intrattenere i rapporti al di fuori del contesto televisivo. Ancora una volta, la trasmissione di Canale 5, si rivela veritiera anche sotto questo punto di vista. I sentimenti dell’amicizia e dell’amore possono nascere in un qualsiasi contesto sociale.