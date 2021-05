Il costume di Chiara Ferragni va a ruba. Il prezzo? Follower spiazzati

Chiara Ferragni è una delle influencer e imprenditrici più affermate del momento. Oltre a essere amata, è anche criticata soprattutto per ciò che propone dai prezzi esorbitanti. Ecco il costume che ha diviso gli italiani in due gruppi per pareri diversi.

Il costume della Ferragni

Chiara Ferragni è riuscita con le sue sole forze a costruire un impero imprenditoriale. Grazie a lei tante persone hanno un lavoro. Basta pensare all’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, ovvero la modella di punta di uno dei suoi tanti showroom di Milano. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere tantissimi scatti della sua quotidianità e i milioni di follower apprezzano con like e complimenti. Tuttavia è ben risaputo che la popolarità ha anche un altro lato della medaglia. Infatti spesso è al centro delle critiche per una serie di motivi. Qualche volta degli utenti social lasciano dei commenti poco carini ai suoi post, ma lei risponde sempre con la solita eleganza. Di recente ha lanciato una nuova linea di costumi e lo ha fatto avvalendosi del suo Instagram, la migliore vetrina attuale. Anche se da poco ha accolto nella sua vita la piccola Vittoria, Chiara non si ferma un attimo. Si dedica sempre al suo lavoro e propone sempre dei nuovi pezzi della Ferragni Collection. L’ultimo è appunto il costume che non è passato inosservato per via del prezzo.

“Non ci credo, è bellissimo”

“Costume da bagno incrociato con schiena scoperta. Stampa floreale. Made in Italy. La composizione è 80% poliammide e 20% elastan”, ecco la perfetta descrizione del bikini che si può leggere nel sito ufficiale della collezione. Molti hanno gradito, ma hanno mostrato un po’ di timore nel chiedere prezzo. La risposta ha determinato due reazioni: da un lato c’è chi è rimasto stupito del prezzo perché di solito il marchio Ferragni non è accessibile a tutti. Dall’altro per alcuni è pur sempre un tasto delicato. Il costume costa 150 euro ed è disponibile solo in verde. “Innamorata di questo pezzo della collezione”, con queste parole la Ferragni si dichiara entusiasta della nuova creazione. Anche qualche fan ha commentato con stupore sui social. Gli italiani danno per scontato che andrà a ruba. Del resto non ne sbaglia mai una.

Leggi anche -> Chiara Ferragni e la sua Vittoria: primi giorni tra vestitini firmati e tiralatte

Quanto guadagna la Ferragni?

A tanti sorge spontanea la domanda: “Quanto guadagna?”. Nel 2009 Chiara, in collaborazione con il fidanzato dell’epoca Riccardo Pozzoli, apri un blog e investì 500 euro su questa attività. Questo blog è stato per lei un trampolino di lancio. Nel 2014 le sue attività .le hanno fatto incassare 8 milioni di dollari. La cifra è aumentata da quando nel 2018 è a capo della Chiara Ferragni Collection. Come se non bastasse dopo la nascita di Vittoria è entrata nel consiglio di amministrazione di Tod’s, il brand di moda italiano di Diego Della Valle. Adesso non è chiaro il suo patrimonio, ma sicuramente andrà oltre l’immaginazione collettiva.

Leggi anche -> Direttore Rai 3:”Il video pubblicato da Fedez è una manipolazione”, ecco la risposta del cantante