Giulia Stabile vince Amici 2021, battuto Sangiovanni ma il web insorge

Ad alzare la coppa del talent show di Amici 2021 è Giulia Stabile, ballerina 18 enne che, nel testa a testa con il cantautore Sangiovanni, ha primeggiato. Tutti felici tranne gli utenti del web.

La finalissima di Amici, andata in onda ieri, 15 maggio 2021, in prima serata ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile, vincitrice della ventesima puntata del talent show di Maria De Filippi.

Giulia è la vincitrice del talent, emergendo nel duello finale contro il cantatuore Sangiovanni, il quale si è aggiudicato il Premio Tim. La ballerina romana ha così conquistato tutti, prima tra tutti la sua insegnante Veronica Peparini che fin dall’inizio ha colto che grandi qualità di Giulia che, in barba alla sua giovane età, è già una ballerina professionista.

Per la nuova vincitrice di Amici, quest’esperienza non le ha portato solo il massimo successo per il ballo ma anche un nuovo amore, ovvero quello per Sangiovanni, con il quale ha duellato nel round finale. Vediamo insieme la gioia incontenibile di Giulia durante la premiazione.

Giulia Stabile vince Amici 2021

Sale sul podio più alto della ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile per la sezione ballo. Il cantautore Sangiovanni si è aggiudicato il secondo posto in classifica e ha portato a casa il premio di categoria.

Sicuramente, in un caso o nell’altro, sarebbe stata la vittoria di entrambi, considerando come i due allievi sono legati sentimentalmente e quindi fan e supporter l’uno dell’altro.

Tutti gli altri premi di Amici, sono stati così distribuiti: il premio TIM per la critica è andato a Sangiovanni così come sempre il premio TIM a Giulia Stabile; il premio delle radio se l’è aggiudicato Malibu di Sangiovanni mentre il premio SIAE va sempre al cantautore Sangiovanni. In ultimo il premio Marlù porta sette mila euro per ogni finalista.

Polemiche per la finalissima di Amici

I due fidanzati della scuola di Maria De Filippi, Giulia e Sngiovanni, sono arrivati in finale ma, stando a quanto hanno scritto gli utenti del web, non tutti gioiscono per la finalissima.

A rendere insoddisfatti i cibernauti sarebbe stata proprio l’ultima puntata che è stata definita da molti come “scontata” mentre alcuni utenti, con una vena più complottista, alluderebbero addirittura ad una finalissima organizzata a tavolino.

In particolare sulla piattaforma Twitter si leggono commenti del tipo: “Comunque ragazzi questa proprio la finale più deludente di sempre”, oppure ancora “Tutta una puntata che sembra stata fatta solo per far scontrare i due fidanzatini!”.

LEGGI ANCHE : Amici 21, Giulia Stabile scrive al fidanzato Sangiovanni | Le paure e i dubbi della ballerina

LEGGI ANCHE : Amici la mamma di Sangiovanni dice la sua sulla storia con Giulia

A portare amarezza a parte del pubblico del web sarebbe il nuovo regolamento che, secondo quanto scrivono alcuni, non permetterebbe di capire il posto degli altri classificati e una finalissima dove si sarebbero dedicati solo 30 minuti per tutti e cinque i finalisti e ben tre ore di puntata concentrati su Sangiovanni e Giulia.

In barba alle critiche, però, Giulia Stabile si gode il meritato momento di gloria e la sudata vittoria di Amici 20.