Beautiful, anticipazioni lunedì 17 maggio: la proposta inaspettata di Ridge

I fan di Beautiful sono in trepidante attesa di scoprire quello che accadrà nella puntata odierna di lunedì 17 maggio. Come ben sappiamo, da alcuni giorni, al centro della vicenda, non vi sono più Hope Logan e Thomas Forrester. Il motivo non è da ricondurre ad una risoluzione pacifica e definitiva del loro rapporto, anzi. Il topic centrale si è nuovamente concentrato sulle condizioni precarie di Sally Spectra. La ragazza, infatti, in seguito ai test clinici risulterebbe in fin di vita e per questo ha deciso di parlarne con la sua migliore amica, Katie Logan. Quest’ultima, dal canto suo, ne ha fatto parola con Wyatt e con Steffy e Ridge. Proprio quest’ultimo, nella puntata di oggi, farà una proposta alla stilista del tutto inaspettata.

Il cambio di rotta

Ridge e Steffy, sono conosciuti dai fan di Beautiful come tra i protagonisti assoluti ed ambiziosi in ambito lavorativo. Per tale ragione, quando le idee e le produzioni della loro stilista, Sally Spectra, non hanno rispecchiato le loro ambizioni, avevano ben pensato di licenziarla e cambiare rotta. Questo perché, ancor di più, si innesca la competizione con i loro antagonisti, Hope Logan e Thomas Forrester. Quest’ultimo, nonostante l’estro diabolico mai nascosto, è uno dei stilisti più apprezzati della Forrester Corporation. Quando, però, Katie Logan ha parlato delle condizioni di salute reali di Sally, Ridge, di comune accordo con la figlia Steffy, ha deciso di non licenziarla, anzi. Le proporrà, nella puntata odierna, un ruolo ancor più ambizioso. In questo modo, la Spectra, potrà almeno sentirsi galvanizzata da questo nuovo ed inaspettato incarico.

Tutto per amore

Le tematiche attuali delle puntate di Beautiful si stanno incentrando soprattutto su Sally Spectra e sulle sue condizioni di salute. In modo particolare, il suo angelo custode, è senza dubbio l’amica Katie Logan. Quest’ultima non ha parlato solo con Ridge e Steffy sortendo in loro un sentimento di comprensione. Infatti, stando alle puntate attuali della soap americana, anche Wyatt è venuto a conoscenza della malattia della sua ex compagna. Per tale ragione, di comune accordo con la sua fidanzata Flo Fulton, ha deciso di mettere in stand by la relazione per stare accanto alla Spectra.

Così come Penelope nell’Odissea, la Fulton ha mostrato comprensione nei confronti della scelta saggia del suo fidanzato. Essendo perdutamente innamorata di lui, lo ha confortato dicendogli di essere pronta ad aspettarlo quando questo periodo burrascoso sarà finalmente terminato. Dalle anticipazioni americane, però, scopriremo che sarà proprio Flo a venire a conoscenza di scottanti verità in merito alle condizioni di salute reali di Sally.

Beautiful e il dolore di Sally

Sally Spectra, in questo periodo, non sta attraversando un momento facile. Le condizioni di salute, il rischio licenziamento dalla Forrester Corporation e la fine della relazione con Wyatt, hanno sicuramente sortito in lei reazioni molto contrastanti.

Ora però, sa benissimo, di poter contare sull’affetto e sulla stima di tutti anche in seguito alle verità riportate dalla sua migliore amica, Katie Logan.