Il Paradiso delle Signore, anticipazioni lunedì 17 maggio: Agnese gelosa di Armando

La puntata odierna de Il Paradiso delle Signore riserverà molti colpi di scena ai telespettatori. Infatti, stando alle anticipazioni, oggi, lunedì 17 maggio alle ore 15:55 circa, i fan potranno notare la gelosia inaspettata di Agnese. Quest’ultima, in modo esplicito, ostenta un certo fastidio nei riguardi di Armando e Gloria. I due, infatti, parlano spesso sul luogo del lavoro e lo fanno anche dinanzi a tutti. Questo loro modo di fare, però, sembrerebbe non piacere abbastanza alla sarta. Scopriremo nei dettagli tutto quello che avverrà nella puntata di oggi.

Una gelosia che non ti aspetti

Nella puntata di oggi, lunedì 17 maggio, i fan de Il Paradiso delle Signore, avranno l’occasione di notare la gelosia di Agnese nei riguardi di Armando. Quest’ultimo, si è rivelato essere un abile e leale confidente per la capocommessa Gloria. Quest’ultima, infatti, ha avuto modo di parlare con lui della reale verità che si cela intorno alla figura di Stefania. La ragazza, infatti, è sua figlia e la cara Gloria non se la sente di turbarla e raccontarle tutta la verità. Per tale ragione, Armando, è solito darle dei consigli e spesso lo fa col sorriso sulle labbra. Essendo molto curiosa ed anche infastidita, ecco perché Agnese sarà gelosa di questo rapporto che si è venuto ad instaurare fra i due, soprattutto sul luogo di lavoro.

L’iniziativa di Ludovica

I fan de Il Paradiso delle Signore, proprio oggi, avranno l’opportunità di assistere ad una vera e propria mozione da parte di Ludovica Brancia. La ragazza, infatti, dopo aver scoperto che il suo fidanzato Marcello si ritrova ad essere in prigione a Milano, vuol far di tutto per liberarlo. Per tale motivo si rivolgerà ad un abile legale ma chiederà aiuto anche ad Armando e a Salvatore, amici fraterni del suo fidanzato.

La ragazza, infatti, ama tantissimo il suo bel fidanzato ed è per questo che ci tiene a liberarlo soprattutto perché sa il reale motivo per cui si ritrova a scontare la sua pena. Purtroppo, in seguito a degli intrecci con il perfido Mantovano, si è ritrovato al centro di loschi traffici clandestini. Infine, la ragazza, proprio nei prossimi giorni riceverà una lettera da parte di Marcello che le dirà esplicitamente di dimenticarlo e provare a rifarsi una vita senza di lui. Il bel barista, inizialmente, pensava di fuggire dal capoluogo lombardo per raggiungere Angela in Australia. Poi, la sua grande onestà, lo hanno indotto a consegnarsi alle forze dell’ordine.

Il Paradiso delle Signore e i segreti non ancora scoperti

Vittorio Conti e Marta Guarnieri saranno nuovamente al centro dell’attenzione dei fan della soap di Rai Uno. In modo particolare, Vittorio avrà uno scontro con Dante Romagnoli mentre Marta si ritroverà a ricevere una telefonata che potrebbe cambiarle la vita.

Nel frattempo, grazie all’aiuto di Nino, Rocco riceverà una proposta lavorativa davvero allettante che potrebbe finalmente dargli il lustro tanto auspicato.