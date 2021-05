Eros Ramazzotti la spara fortissima su Michelle Hunziker: a letto non la faceva questa cosa

Ex marito ormai da anni della bellissima e biondissima showgirl svizzera, Eros Ramazzotti, però, pubblicamente la spara grossa su Michelle Hunziker e rivela un dettaglio intimo: “A letto lei non …”.

“Più bella cosa di te non c’è” così cantava Eros Ramazzotti per la sua amata Michelle Hunziker, all’epoca in cui il loro amore era all’apice dei sentimenti e tutto procedeva a gonfie vele. La coppia formata da uno dei più famosi cantanti italiani e dalla bellissima e simpaticissima Michelle Hunziker, appena arrivata dalle Alpi per trovare amore e successo in Italia, faceva sognare tutti.

Un matrimonio fiabesco per i due e, come tutte le favole d’amore che si rispettino, è arrivata la loro piccola Aurora Ramazzotti a suggellare il loro amore. Peccato, però, che anche l’amore di Eros e Michelle è giunto al capolinea e così le loro vite hanno preso strade opposte, seppur i rapporti sono distesi e sereni.

C’è però una rivelazione pubblica abbastanza imbarazzante che Eros Ramazzotti ha fatto pubblicamente, svelando un dettaglio intimo della sua ex moglie.

Eros Ramazzotti la spara su Michelle Hunziker

Il famosissimo cantante italiano Eros Ramazzotti viene ospitato dal duo comico foggiano, Pio e Amedeo, nel loro programma ‘Felicissima Sera‘. Il format del programma prevede, in linea con la comicità del duo, di mettere in difficoltà tutti gli ospiti presenti, mettendoli alla gogna dell’ironia.

Prima di Eros, era capitato anche al grande ex Capitano della Roma, Francesco Totti che ha subito una forte battuta fatta da Pio e Amedeo su sua moglie Ilary Blasi. Mentre ‘er Pupone’ è seduto in poltrona a parlare della sua vita, davanti a delle foto della sua vita che scorrono sul display, appare per un finto errore, la foto del Ken Umano e i due comici dicono: “Ecco Ilary …. ah no, questo è il Ken Umano”.

Insomma è nota l’ironia pungente e forte di Pio e Amedeo, talune volte una comicità quasi spietata che non risparmia neanche Eros Ramazzotti.

“Michelle a letto …”

Eros Ramazzotti decide di omologarsi alla comicità di Pio e Amedeo e di affrontarli ‘di petto’ senza farsi scavalcare. Così, mentre è seduto sulla poltrona degli ospiti di Felicissima Sera e viene tempestato di domande da parte dei conduttori. Tra le varie curiosità, Pio e Amedeo chiedono all’artista come mai Michelle Hunziker, sua ex moglie, ride sempre.

A questo punto la risposta secca di Eros Ramazzotti, fredda tutti e la spara grossa: “Non so perché ride sempre, con me a letto non rideva mai“. La risposta dell’artista lascia in esitazione gli stessi Pio e Amedeo che, sicuramente, non si aspettavano un commento del genere e hanno subito colto la palla al balzo, capendo come il cantautore Eros riesca a tenergli testa.

Dopo questa battuta inaspettata, dal lato di Michelle Hunziker non è arrivato nessun tipo di commento, sicuramente perché la showgirl ha ben compreso il tono ironico del marito, necessario per equipararsi alla comicità di Pio e Amedeo.