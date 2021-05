Elodie, prove di ballo bollenti: tacchi a spillo e calze a reteVIDEO

Elodie è una delle cantanti più amate del mondo della musica italiana. Sta cavalcando l’onda del successo da quando ha partecipato a una precedente edizione di Amici di Maria De Filippi. Come sempre cerca di migliorare non solo nel canto, ma anche in altre discipline come il ballo. L’ultimo video pubblicato, per esempio, dà conferma di ciò.

Elodie: cantante e ballerina

Elodie è una delle cantanti più note nel mondo della musica italiana. Si è proposta come cantante per il talent show di Maria De Filippi e, nonostante non abbia portato a casa il montepremi, è riuscita a farsi strada da sola nel mondo dello spettacolo. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata co-conduttrice accanto ad Amadeus, ma si è anche esibita in coreografie pazzesche. Apprezzata per il suo talento canoro, Elodie non è mai passata inosservata per la sua bellezza mozzafiato. Estremamente naturale, non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica e ha un’eleganza che ha ereditato dopo anni di sfilate in passerella. Essendo un personaggio pubblico, tende a pubblicare degli scatti artistici e non. Nella maggior parte dei casi si mostra in versione acqua e sapone con un risultato sempre eccellente. Non smette mai di perfezionarsi ed è questo che piace a tanti fan. Adesso si sta mettendo alla prova con nuove sfide, come testimonia l’ultimo video pubblicato sui social.

Sulle note di Own it

Il video è stato pubblicato ore fa nella pagina social di Radio Dejay e ha già ottenuto più di 27.000 like, chiaro segno che Elodie è molto amata è seguita sui social. “C’è chi ha visto il video 86 volte e chi mente”, ecco uno dei tanti commenti lasciati dagli utenti social che la seguono fin dai suoi primi esordi. Stavolta la cantante ha voluto osare cimentandosi in un ballo molto sensuale e intrigante. È in compagnia di un professionista e insieme propongono una coreografia con tacchi vertiginosi. In realtà sta facendo delle prove di ballo sulle note di Own it di Ella Mai. Per cimentarsi di più nella parte, Elodie indossa un body nero che non lascia spazio alla fantasia. Ha anche delle ginocchiere che le servono per attutire il colpo mentre ripropone determinati movimenti. Il risultato è stato eccellente. Del resto Elodie non delude mai.

https://www.instagram.com/reel/COvEoRTC428/?igshid=1w7zdali5n95a

Un amore da favola

Oltre ad avere gratificazioni sul lavoro, Elodie vive una favola d’amore con il collega Marracash. Galeotto fu il set di Margherita, brano dell’estate 2019. I due hanno sempre tenuto lontano dai riflettori la loro relazione, in quanto sono molto riservati quando si tratta di sentimenti. Di recente è stato il compleanno di Elodie, così ha postato una foto scrivendo nella didascalia “Tanti auguri a me”. Con lei c’è Marracash che si è reso partecipe a realizzare uno scatto più che originale. Molti sostengono che il loro amore sia vero, per questo non fanno altro che sognare ad occhi aperti.

