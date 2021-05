Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 20 maggio: Vittorio scopre il segreto di Marta

I fan de Il Paradiso delle Signore attendono con ansia la puntata odierna per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti amati della Boutique più gettonata d’Italia. In modo particolare, al centro dell’attenzione, ci saranno sempre e comunque Vittorio e Marta soprattutto in seguito al segreto celato dalla Guarnieri circa le nuove opportunità lavorative che lo Sterling le avrebbe fatto. Scopriamo subito quello che accadrà nel nuovo appuntamento di oggi che andrà in onda alle ore 15:55 circa su Rai 1.

Il segreto svelato

Nella puntata di ieri de Il Paradiso delle Signore abbiamo notato una Marta Guarnieri molto combattuta se accettare o meno la proposta lavorativa americana di Alan Sterling. Per tale ragione ne ha parlato con la zia Adelaide con il padre Umberto. I due, però, non hanno saputo elargire alla ragazza un consiglio utile o quantomeno da seguire senza ostacoli. In realtà, però, nella puntata odierna, Vittorio scoprirà finalmente la verità circa l’ennesimo segreto che la sua amata moglie gli avrebbe nascosto. La sua reazione sicuramente non sarà delle migliori ma non saranno gli unici due protagonisti della puntata di oggi.

Rocco e la felicità ritrovata

Protagonisti di oggi de Il Paradiso delle Signore ci saranno anche Rocco Amato e Maria Puglisi. Ormai, loro relazione procede a gonfie vele. Il ragazzo che si è anche addentrato per acquistare un anello di fidanzamento per la ragazza anche su spinta dello zio Giuseppe. Come ben sappiamo, quest’ultimo, non ci tiene alla relazione sentimentale di suo nipote piuttosto al fatto che possa sposare quanto prima la ragazza siciliana per ottenere dei benefici economici. In realtà, però, grazie a Nino e ancor di più ad Armando, Rocco allenerà una squadra calcistica e parteciperà al Giro d’Italia.

Il ragazzo quindi potrà coronare il suo grande sogno sportivo in un periodo in cui tutto procede a gonfie vele. Infatti, la relazione con la bella Maria e il bel momento che stanno attraversando insieme, è proprio da incorniciare rispetto invece a periodi meno tranquilli che stanno tormentando altri personaggi. Basti pensare al barista Marcello che si ritrova in prigione a Milano dopo aver partecipato erroneamente a loschi traffici con il Mantovano.

Il Paradiso delle Signore, Ludovica e Fiorenza a confronto

Nella puntata odierna de Il Paradiso delle Signore, però, Ludovica Brancia finalmente riceverà una convocazione da parte dell’avvocato Finzi.

Per tale ragione ci sarà la sua acerrima nemica Fiorenza che non farà altro che pedinarla e scoprire il motivo per cui ci siano questi incontri clandestini con il legale. Se la donna pensa che ci possa essere del tenero o quantomeno una situazione abbastanza controversa, la stessa scoprirà che la Brancia si avvicina al caro legale solo per trovare un giusto escamotage per liberare il suo fidanzato Marcello da prigione.