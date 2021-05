Beautiful, anticipazioni giovedì 20 maggio: Bill dice la sua su Wyatt, Sally e Flo

Le ultime puntate di Beautiful stanno regalando molti colpi di scena ai telespettatori. In modo particolare, infatti, i fan stanno assistendo a più riprese alle varie problematiche che sono sorte in seguito alle condizioni di salute precarie della povera Sally Spectra. Proprio quest’ultima, pronta a crollare dinanzi ad un baratro di disperazione e dolore, si ritrova invece a gioire in un momento di pura confusione. Tutto intorno a lei sembrerebbe essere cambiato notevolmente. Modus facendi e promozioni inaspettate, sembrerebbero essere al centro dei nuovi episodi. Proprio in questa vicenda ha voluto dire la sua anche il caro Bill. Scopriamo subito quello che accadrà nella puntata odierna.

Le opinioni di Bill

In questa situazione abbastanza tortuosa per la povera Sally Spectra, c’è un protagonista di Beautiful che si è sentito di dare un’opinione sul riavvicinamento che c’è stato tra la stilista ed il suo ex fidanzato Wyatt Spencer. Stiamo parlando di Bill che, dal canto suo, sembrerebbe aver apprezzato il gesto del fratello di Liam. Il marito di Katie, infatti, sa cosa sta passando Sally ed è per questo che non farà a meno di notare anche il comportamento di Flo Fulton. Bill ne apprezza soprattutto la grande bontà d’animo e la comprensione avuta in questo momento davvero complicato. Nonostante ami alla follia il caro Wyatt, ha ben compreso di doversi fare da parte al fine di garantire serenità allo Spencer al punto da elagirla all’ormai moribonda Spectra.

Un periodo particolare

Sally Spectra si ritrova in un turbinio di emozioni. I fan di Beautiful sanno benissimo quanto si stia prodigando la stilista al fine di sentirsi maggiormente sollevata dinanzi alle catastrofi che le si stanno propinando nelle ultime settimane. I problemi di salute, la mancanza di idee nel lavoro, la stanno letteralmente logorando. L’amica Katie Logan, così come il caro Bill, ha ben pensato di creare un comitato di ascolto al fine di aiutare Sally. Steffy, Ridge e Wyatt ormai sanno tutta la verità sulle sue condizioni di salute. Per tale motivo, la ragazza, sta assistendo ad un netto cambiamento di rotta a suo favore.

La ragazza, però, ora si ritrova ad affrontare anche la dichiarazione d’amore di Wyatt. Sally è molto confusa. Non vorrebbe che, dietro tale atteggiamento possa celarsi un tentativo di pietà. Per tale motivo spera che lo Spencer non venga a sapere delle problematiche circa le sue condizioni di salute. La Spectra scoprirà che la sua amica Katie ha già raccontato tutto? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful e l’atteggiamento di Flo

Così come evidenziato da Bill, Flo Fulton si ritrova ad avere un atteggiamento composto ed educato nei confronti della decisione del suo Wyatt al fine di stare accanto a Sally.

Il buon senso, per fortuna, ha prevalso su tutto il resto. La ragazza ha lasciato campo libero allo Spencer nonostante i dissapori passati con la stilista Sally Spectra.