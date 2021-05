Anticipazioni Uomini e Donne: Giacomo Czerny ha finalmente scelto

Uomini e Donne è il programma condotto da Maria De Filippi che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Dopo la scelta di Samantha e Massimiliano, in queste ore c’è stata quella di Giacomo. Ecco chi è la fortunata e cosa ha risposto.

Giacomo ha scelto

A breve l’attuale edizione di Uomini e Donne volgerà al termine. Molti telespettatori sono curiosi di scoprire come andrà a finire tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Il cavaliere è logorato dai dubbi mentre lei è stufa della situazione, quindi ha deciso di voltare pagina. I più ottimisti credono che ci sarà qualche inaspettato colpo di scena, dunque non resta altro da fare che attendere nuovi sviluppi. Per quanto riguarda i tronisti Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone hanno fatto le loro scelte la settimana scorsa. Hanno entrambi ricevuto una risposta positiva dai rispettivi corteggiatori: Alessio Ceniccola e Vanessa Spoto. Di recente su una pagina di Instagram è stata pubblicata una foto in cui le due coppie hanno passeggiato insieme per le strade della capitale. Ciò dimostra che in un programma televisivo possono nascere anche delle amicizie. Secondo fonti attendibili pare che abbia scelto anche Giacomo Czerny. Ecco tutti i dettagli del momento magico nel tronista.

Carolina o Martina?

Martina Grado e Carolina Ronca sono le ragazze che hanno catturato l’attenzione di Giacomo. Sono bellissime, ma sono molto diverse sia da un punto di vista estetico che di carattere. Martina è mora dall’indole pacata mentre Carolina ha colori più chiari ed è più spumeggiante. Fin dall’inizio Martina ha palesato il suo interesse per Giacomo al punto tale da far venire dei dubbi. In effetti già dopo la prima esterna ha dichiarato di essere molto presa dal ragazzo. Nelle ultime puntate Carolina ha dichiarato di essersi innamorata. Martina in una recente intervista a Uomini e Donne magazine ha dichiarato di non essere disposta a fare dei gesti: “Non sarei disposta a spostarmi perché ha appena preso casa. Faremo avanti indietro senza problemi”. La maggior parte del pubblico ha sempre creduto che la scelta sarebbe stata Carolina. Anche stavolta c’è stato un colpo di scena: stando a ciò che sta circolando sul web, pare che Giacomo abbia deciso di andare via mano nella mano con Martina. Per il momento non si sa ancora la risposta effettiva della corteggiatrice, ma sicuramente nascerà una nuova coppia.

Curiosità su Martina

Ballerina, coreografa e docente di danza, Martina è nata a Bergamo e ha 25 anni. Ha intrapreso questa carriera grazie alla sua passione per la musica. Infatti il suo sogno è poter mostrare a un pubblico più vasto il suo talento. Sulla vita privata non si sa molto perché è una persona riservata. Quando ha fatto il suo ingresso nello studio, Giacomo l’ha notata. Tra loro è subito nata una bella sintonia, ma ha dovuto fare i conti con l’altra conoscenza. Per maggiori informazioni sulla scelta, non resta altro da fare che attendere.

